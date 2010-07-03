Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

24 сентября, 13:59

Главная / Истории /

Что грозит женщине, унижавшей своего 11-летнего ребенка в такси в Курске

"Я тебя забью в машине!": что грозит женщине, унижавшей своего сына в такси в Курске
происшествия

В Курске женщина устроила истерику в такси, обматерила сына и угрожала его избить из-за забытого дома документа. Водитель выложил видео скандала в интернет, после чего агрессивную мать разыскали. Следственным комитетом по Курской области организована проверка. Рассказываем, что может грозить женщине за подобное поведение и почему дело будет рассмотрено как уголовное.

Фото: телеграм-канал "СИЛОВИКИ"

Что произошло в курском такси

Шокирующее видео неадекватной женщины с сыном зафиксировал видеорегистратор в курском такси. На ролике видно, как мать кричит на ребенка матом, сильно ударяет рукой и грозится избить из-за того, что он забыл дома необходимый документ. "Я тебя терпеть не могу! Ты не взял второй пакет документов, да? – в гневе орет женщина. – Я тебя сейчас буду бить, я тебе отвечаю! Я просто тебя сейчас забью в этой машине!"

Сначала мальчик замешкался перед посадкой в машину, за что получил от матери поток брани и унизительных слов. "Нытика-ублюдка родила! Когда ты, ***, вырастешь и съедешь от меня! Я тебя терпеть не могу вообще!" – высказала сыну мать.

По сообщениям СМИ, к женщине уже пришли сотрудники органов опеки. Всего у нее двое детей. Попавшего на видео мальчика передали бабушке, второго – отцу. Но и с отцом, по рассказам соседей, не все просто. Он нигде не работает и периодически злоупотребляет алкоголем.

Также соседи сообщили, что и сама мать, когда выпьет, ведет себя подобно тому, как в этом случае с такси. Хотя если она в трезвом состоянии, то вполне приличный человек.

Следственный комитет РФ по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 32-летней жительницы Курска. Она подозревается в истязании несовершеннолетнего (статья 117 УК РФ).

"По версии следствия, подозреваемая в период с 2016 года по 22 сентября 2020 года, используя малозначительные поводы, применяла насилие к своему 11-летнему сыну путем систематического нанесения побоев. В том числе и 22 сентября 2020 года примерно в 10 часов в салоне автомобиля такси", – говорится в сообщении.

Что может грозить матери за издевательства над сыном

"В этом случае на видео мы видим родителя, который жестоко обращается с ребенком, осуществляет психологическое насилие над ним и угрожает применением физической силы, – комментирует ролик адвокат, кандидат юридических наук Виктория Дергунова. – Считаю, что органы опеки должны вмешаться в ситуацию, защищать ребенка от жестокого обращения с ним со стороны родителей".

В диалоге с Москвой 24 Дергунова сообщила, что за подобное поведение матери может грозить лишение родительских прав. "Очевидно, что если даже мы не говорим о лишении родительских прав, то об ограничении в этих правах мы должны ставить вопрос. Или, что, нам ждать, когда она его изобьет или покалечит?" – подчеркнула адвокат.

Если вина матери в рамках статьи 117 УК РФ об истязании несовершеннолетнего будет доказана, женщине грозит лишение свободы.

По этой статье – от 3 до 7 лет лишения свободы, когда это происходит в отношении несовершеннолетнего.
Виктория Дергунова
адвокат, кандидат юридических наук

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Виктория Дергунова также отметила, что если в семье двое и более детей, то мать или отца могут лишить родительских прав только в отношении ребенка, с которым она или он жестоко обращается (там, где есть основания для лишения родительских прав). Ведь бывает, что один ребенок любимый, а другой нет.

Чтобы передать ребенка под опеку бабушке, оба родителя должны быть либо ограничены в родительских правах, либо лишены их. Если ребенка нельзя передать другому родителю, нужно юридически этот вопрос решать.
Виктория Дергунова
адвокат, кандидат юридических наук

Если оба родителя будут лишены родительских прав, то ребенка либо передадут в приемную семью, либо под опеку родственников, если найдутся те, кто захочет его взять.

Читайте также

Лоскутникова Наталья

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать