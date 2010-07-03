Что грозит женщине, унижавшей своего 11-летнего ребенка в такси в Курске

В Курске женщина устроила истерику в такси, обматерила сына и угрожала его избить из-за забытого дома документа. Водитель выложил видео скандала в интернет, после чего агрессивную мать разыскали. Следственным комитетом по Курской области организована проверка. Рассказываем, что может грозить женщине за подобное поведение и почему дело будет рассмотрено как уголовное.

Что произошло в курском такси

Шокирующее видео неадекватной женщины с сыном зафиксировал видеорегистратор в курском такси. На ролике видно, как мать кричит на ребенка матом, сильно ударяет рукой и грозится избить из-за того, что он забыл дома необходимый документ. "Я тебя терпеть не могу! Ты не взял второй пакет документов, да? – в гневе орет женщина. – Я тебя сейчас буду бить, я тебе отвечаю! Я просто тебя сейчас забью в этой машине!"

Сначала мальчик замешкался перед посадкой в машину, за что получил от матери поток брани и унизительных слов. "Нытика-ублюдка родила! Когда ты, ***, вырастешь и съедешь от меня! Я тебя терпеть не могу вообще!" – высказала сыну мать.

По сообщениям СМИ, к женщине уже пришли сотрудники органов опеки. Всего у нее двое детей. Попавшего на видео мальчика передали бабушке, второго – отцу. Но и с отцом, по рассказам соседей, не все просто. Он нигде не работает и периодически злоупотребляет алкоголем.

Также соседи сообщили, что и сама мать, когда выпьет, ведет себя подобно тому, как в этом случае с такси. Хотя если она в трезвом состоянии, то вполне приличный человек.

Следственный комитет РФ по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 32-летней жительницы Курска. Она подозревается в истязании несовершеннолетнего (статья 117 УК РФ).

"По версии следствия, подозреваемая в период с 2016 года по 22 сентября 2020 года, используя малозначительные поводы, применяла насилие к своему 11-летнему сыну путем систематического нанесения побоев. В том числе и 22 сентября 2020 года примерно в 10 часов в салоне автомобиля такси", – говорится в сообщении.

Что может грозить матери за издевательства над сыном

"В этом случае на видео мы видим родителя, который жестоко обращается с ребенком, осуществляет психологическое насилие над ним и угрожает применением физической силы, – комментирует ролик адвокат, кандидат юридических наук Виктория Дергунова. – Считаю, что органы опеки должны вмешаться в ситуацию, защищать ребенка от жестокого обращения с ним со стороны родителей".

В диалоге с Москвой 24 Дергунова сообщила, что за подобное поведение матери может грозить лишение родительских прав. "Очевидно, что если даже мы не говорим о лишении родительских прав, то об ограничении в этих правах мы должны ставить вопрос. Или, что, нам ждать, когда она его изобьет или покалечит?" – подчеркнула адвокат.

Если вина матери в рамках статьи 117 УК РФ об истязании несовершеннолетнего будет доказана, женщине грозит лишение свободы.





Виктория Дергунова адвокат, кандидат юридических наук По этой статье – от 3 до 7 лет лишения свободы, когда это происходит в отношении несовершеннолетнего.

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Виктория Дергунова также отметила, что если в семье двое и более детей, то мать или отца могут лишить родительских прав только в отношении ребенка, с которым она или он жестоко обращается (там, где есть основания для лишения родительских прав). Ведь бывает, что один ребенок любимый, а другой нет.





Виктория Дергунова адвокат, кандидат юридических наук Чтобы передать ребенка под опеку бабушке, оба родителя должны быть либо ограничены в родительских правах, либо лишены их. Если ребенка нельзя передать другому родителю, нужно юридически этот вопрос решать.

Если оба родителя будут лишены родительских прав, то ребенка либо передадут в приемную семью, либо под опеку родственников, если найдутся те, кто захочет его взять.

