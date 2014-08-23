Один человек пострадал из-за короткого замыкания ЛЭП в Подмосковье

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В результате короткого замыкания ЛЭП в Наро-Фоминском районе Подмосковья пострадал один человек, а еще 56 остались без электричества, сообщает пресс-служба МЧС по Московской области.

Около 14.40 поступило сообщение о том, что при проведении земляных работ экскаватор одного из рабочих задел линии электропередач. Инцидент произошел между деревнями Орешково и Митенино.

В результате без электричества остались пять населенных пунктов (деревни Орешково, Смолино, Роща, Чеблуково и Семидворье) с населением 56 человек. Один человек пострадал.

Уточняется, что в 15.40 электроснабжение в населенных пунктах было восстановлено.