Кто виноват в смерти мальчика в Вологде, который надышался газом из баллончика

20 февраля в Вологде произошла трагедия. Около 14:30 поступила информация о найденном теле мальчика на улице Фрязиновская. Когда скорая помощь приехала на место, то констатировала смерть подростка 14-ти лет. Подробно рассказываем о происшествии и его последствиях.

Снимок с видео vk.com/troubling_news

Мальчик скончался в результате отравления. По предварительным данным следствия, подросток вдыхал газ из баллончика и из-за этого потерял сознание. Смерть наступила еще до приезда скорой.





"Для установления доподлинных причин смерти подростка будет проведена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие неосторожному поведению несовершеннолетнего и его гибели. Изучаются условия жизни и воспитания несовершеннолетнего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Вологодской области.

Однако в распоряжение СМИ уже попала видеозапись, на которой видно, в какой компании ребенок находился в последние минуты жизни. Снимал ролик, судя по голосу, мальчик, в кадре – подросток, который уже находится без сознания. Вокруг него – другие ребята, неумело старающиеся привести его в чувства. При этом настроение компании на видео вовсе не тревожное: подростки ругаются матом и смеются. Кто-то говорит, что лежащий на земле посинел, кто-то саркастично восклицает, что он умер.

Детская жестокость или неосознанность

В беседе с порталом Москва 24 детский психолог Светлана Клюева попыталась проанализировать, почему могла произойти подобная трагедия. "Подростки во все времена выбирали игры на грани, – начала она, – бродили по стройкам, ходили по парапетам крыш, а если вспомнить 90-е – что-то употребляли".

Подросток в Вологде надышался газом и умер на руках у друзей. Видео:vk.com/troubling_news

Экстремальными играми балуются и современные подростки. Вчера – игра с газом, которая привела к гибели. А месяцем ранее на окраине Москвы подростки подожгли своего 15-летнего друга в подъезде. По заявлениям соседей, "тусовка" мальчишек сопровождалась смехом. И сначала ничего похожего на насилие не было. Однако мальчик попал в больницу в крайне тяжелом состоянии – практически сто процентов его тела было покрыто ожогами.

Причин для выбора таких неоднозначных игр много: от банального любопытства до попытки привлечения внимания со стороны старших ребят или взрослых.

Психолог отметила, что нужно разбираться в каждой конкретной ситуации. Но говоря об инциденте в Вологде, она обратила внимание на атмосферу в семье. "Вполне возможно, что погибший мальчик был заброшен эмоционально и физически, был предоставлен самому себе", – отметила Клюева. Поэтому ребенок искал дополнительных эмоций и впечатлений.



Может быть и так, что подросток решился на подобную игру, не имея ни малейшего представления о последствиях. "Детям сейчас часто не рассказывают ни о курении, ни об алкоголе, ни о наркотиках, – заявила психолог. – Родители предполагают, что если об этом не говорить, то они и не узнают о таких вещах". Как результат, дети все равно могут с ними столкнуться, только не будут знать, чем может закончиться употребление опасных веществ.

Более того, тревожит и поведение предполагаемых друзей погибшего мальчика. На видео не видно и не слышно беспокойства со стороны подростков. Попытки привести пострадавшего в себя выглядели насмешкой и больше походили на игру.

"Вполне возможно, что подростки не до конца осознавали, что произошло, – высказала предположение Клюева. – У них мог быть сильный стресс, и смех – это защита". Такая реакция, по словам психолога, может быть и у взрослых людей. К тому же эксперт добавила, что подросткам свойственна жестокость.

В таком возрасте дети часто воспринимают все очень остро. Для них есть только черное и белое, очень хорошее или очень плохое. Это может стать причиной жестокости.



Более того, подростки еще эмоционально незрелые, отмечает специалист. "Эмоциональный интеллект, очень модное сейчас слово, у них может попросту еще отсутствовать", – пояснила психолог. Другими словами, у тинейджеров нет понимания о своих, а тем более чужих чувствах и эмоциях. И также о тех ситуациях, которые их могут вызывать. Они не имеют никакого представления о последствиях своих действий, из-за чего появляется некий произвол.

Чем грозят жестокие игры

Очевидно, что такой инцидент не пройдет бесследно. СК проверит всех – и мальчиков, снимавших видео, и семью погибшего, и школу, в которой обучались дети.

Говоря о замешанных в инциденте детях, максимум, который им грозит, – постановка на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. В этом уверен адвокат Александр Степанов. "Поставят на учет всех – за участие в таких опасных играх как минимум", – заявил собеседник портала.

Однако есть вероятность, что действия мальчиков попадут под статью 125 УК РФ "Оставление в опасности". В настоящее время нет информации о том, что скорую помощь ребенку вызвали именно его друзья. Вполне возможно, что компания бросила своего друга и просто убежали, когда ситуация приняла серьезный оборот. "И тогда все будет зависеть от доказательной базы следствия, – отметил юрист по делам несовершеннолетних Анатолий Зутиков. – Смогут ли они установить, что мальчики умышленно бросили пострадавшего".

Однако, даже если вина подростков будет доказана, вероятно, "уголовка" им не грозит. Мальчикам на записи в интернете по виду не больше 14 лет. А уголовное наказание по указанной статье наступает в России только с 16 лет.