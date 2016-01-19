Композитор Юрий Антонов госпитализирован с подозрением на отравление

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Российский композитор и эстрадный певец Юрий Антонов в понедельник вечером был госпитализирован в первую городскую больницу Москвы, сообщает МИА "Россия сегодня".

В некоторых СМИ появилась информация, что медики подозревают у музыканта инфаркт, однако эти слухи опроверг сам Антонов. По его словам, у него обычное отравление.

"У меня никакой не инфаркт. Просто слабость какая-то, ужинали в ресторане, видимо, что-то не то съел, мне стало нехорошо. Врачи сейчас исследуют, пока ничего не говорят", — рассказал Антонов.

В справочной службе скорой медицинской помощи столицы подтвердили факт госпитализации артиста.

Юрий Антонов — советский и российский композитор, певец, поэт, Народный артист России. Он является автором и исполнителем множества эстрадных хитов, среди которых "От печали до радости", "Крыша дома твоего", "Море", "Двадцать лет спустя", "Летящей походкой", "На улице Каштановой" и других. 19 февраля 2015 года Антонову исполнилось 70 лет.