Персональные данные детей из писем Деду Морозу опубликовали в интернете

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сайты, выкладывающие персональные данные детей из писем Деду Морозу, обнаружил Роскомнадзор, сообщается на официальной странице ведомства во "ВКонтакте". Всего в интернете нашлось 55 таких порталов.

По словам представителей ведомства, злоумышленники "устраивают саботаж всей работе Деда Мороза". Фамилия, имя, отчество, домашний адрес и номера телефонов детей попадают в открытый доступ без согласия законных представителей.

Такие сайты зарегистрированы не только в России, но и в доменных зонах Панамы, Австралии и США. Специалисты ведомства подозревают в саботаже "иностранных фольклорных персонажей", имена которых предпочитают не называть.

По всем выявленным фактам будут приняты соответствующие меры, в том числе судебные, для устранения нарушений.