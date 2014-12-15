Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

15 декабря 2014, 19:48

Москвич умер, заразившись орнитозом от купленного с рук попугая

происшествия чп попугай заражение летальный исход орнитоз

Фото: ТАСС/Николай Симаков

В Новой Москве семь человек заболели орнитозом, заразившись от попугая. Один из них скончался, передает пресс-служба Роспотребнадзора.

Переносчиком опасного заболевания оказался декоративный попугай, который был приобретен за две недели до заболевания у частного лица. Позднее диагноз "орнитоз" у больных был подтвержден лабораторным исследованием.

Орнитоз

Орнитоз - острое инфекционное заболевание, характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких, центральной нервной системы, увеличением печени и селезнки. Переносчиком чаще всего становятся домашние и комнатные птицы. Орнитозом заражаются, в основном, воздушно-пылевым путем, при вдыхании инфицированного воздуха (пыли, пуха).

Основными клиническими признаками для орнитоза человека являются первичное поражение легких и общая интоксикация. Температура поднимается до 38-40 градусов, вероятны головная и мышечная боли. При правильном и своевременном лечении антибиотиками наступает выздоровление.


Москвичам советуют не приобретать декоративных, певчих и других птиц без соответствующего документа ветеринарной службы, удостоверяющего состояние их здоровья и обращаться в ветеринарную службу в случае подозрения на заболевание. Всего, по данным ведомства, за 11 месяцев 2014 года в Москве зарегистрировано девять случаев орнитоза. В 2013 году был зарегистрирован один случай.

Кроме того, в июле сообщалось, что начала года 132 человека в Москве пострадали от нападения крыс. При этом за последние 5 лет более 900 человек заразились от грызунов различными инфекциями. В ведомстве отмечают, что крысы переносят бешенство, геморрагическую лихорадку, лептоспирозы, а также листериоз, псевдотуберкулез и туляремию.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать