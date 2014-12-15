Москвич умер, заразившись орнитозом от купленного с рук попугая

Фото: ТАСС/Николай Симаков

В Новой Москве семь человек заболели орнитозом, заразившись от попугая. Один из них скончался, передает пресс-служба Роспотребнадзора.

Переносчиком опасного заболевания оказался декоративный попугай, который был приобретен за две недели до заболевания у частного лица. Позднее диагноз "орнитоз" у больных был подтвержден лабораторным исследованием.

Орнитоз Орнитоз - острое инфекционное заболевание, характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких, центральной нервной системы, увеличением печени и селезнки. Переносчиком чаще всего становятся домашние и комнатные птицы. Орнитозом заражаются, в основном, воздушно-пылевым путем, при вдыхании инфицированного воздуха (пыли, пуха). Орнитоз - острое инфекционное заболевание, характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких, центральной нервной системы, увеличением печени и селезнки. Переносчиком чаще всего становятся домашние и комнатные птицы. Орнитозом заражаются, в основном, воздушно-пылевым путем, при вдыхании инфицированного воздуха (пыли, пуха). Основными клиническими признаками для орнитоза человека являются первичное поражение легких и общая интоксикация. Температура поднимается до 38-40 градусов, вероятны головная и мышечная боли. При правильном и своевременном лечении антибиотиками наступает выздоровление.





Москвичам советуют не приобретать декоративных, певчих и других птиц без соответствующего документа ветеринарной службы, удостоверяющего состояние их здоровья и обращаться в ветеринарную службу в случае подозрения на заболевание. Всего, по данным ведомства, за 11 месяцев 2014 года в Москве зарегистрировано девять случаев орнитоза. В 2013 году был зарегистрирован один случай.

Кроме того, в июле сообщалось, что начала года 132 человека в Москве пострадали от нападения крыс. При этом за последние 5 лет более 900 человек заразились от грызунов различными инфекциями. В ведомстве отмечают, что крысы переносят бешенство, геморрагическую лихорадку, лептоспирозы, а также листериоз, псевдотуберкулез и туляремию.