Мать рассказала о состоянии подростков, подстреленных ревнивым отчимом в Бурятии

В Бурятии двое братьев-подростков попали в больницу с огнестрельными ранениями ног после того, как заступились за мать перед отчимом. В ночь на 14 февраля местный житель приревновал свою сожительницу и устроил скандал. В темноте мужчина перепутал пасынка с любовником и выстрелил из ружья. Мужчину задержали, обвинив в покушении на убийство. Рассказываем подробности происшествия.

Ночь святого Валентина

Фото: СК РФ

В Бурятии задержали 29-летнего отчима, который выстрелил по ногам двух сыновей своей сожительницы. Подростков в возрасте 14 и 16 лет госпитализировали. Инцидент произошел в селе Оер Джидинского района в ночь на 14 февраля.

Поводом для конфликта послужил приступ ревности. Мужчина пришел домой пьяным и не застал там свою сожительницу. В пресс-службе регионального главка СК сообщили, что женщина в это время была дома у сестры, помогая затопить печь. Мужчина отправился с охотничьим ружьем на поиски супруги, а когда нашел – устроил скандал во дворе дома. В это время дети, которые последовали за отчимом, встали на защиту матери.



пресс-служба СУ СКР по Республике Бурятия В темноте, не разглядев ребенка, спьяну приняв его за любовника, подозреваемый направил в сторону мальчика ружье и выстрелил. Заряд дроби попал потерпевшему по ногам.

"В этот момент женщина схватилась за ружье и попыталась его вырвать из рук пьяного сожителя. Ей на помощь пришел младший сын. Во время борьбы подозреваемый произвел еще один выстрел, которым причинил ранение ног второму мальчику", – говорится в сообщении пресс-службы регионального главка СК.



Фото: РИА Новости/Игорь Катаев

Глава семейства скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан. Против него возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль. По данным следователей, семья не состояла на учете и не попадала ранее в поле зрения правоохранителей.

Самые смелые

Раненых подростков доставили в Петропавловскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии. У детей диагностированы повреждения костей. Оказавший первую помощь хирург С. Иванов рассказал, что им провели иммобилизацию конечностей лестничной шиной и наложили давящую хирургическую повязку, пишет "АиФ Бурятия". Министр здравоохранения Республики Бурятия Евгения Лудупова добавила, что раненым провели противошоковую терапию.

В этот же день пострадавших подростков перевезли бортом санавиации в Детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ, где им предстоят операции. Ситуацию взял на контроль глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

Мать пострадавших подростков призналась, что впервые за семь лет совместной жизни столкнулась с агрессией со стороны своего сожителя, пишет "Комсомольская правда – Иркутск". "Раньше никогда такого не было. Может быть, он схватился за ружье, потому что был пьяный", – предположила мать подростков. При этом она добавила, что сама содержала всю семью.





Лариса (имя изменено. – Прим. ред.) мать пострадавших подростков Сейчас сыновьям лучше. Они в сознании, врачи делают все, чтобы помочь им. С мальчиками все хорошо. Говорите, они у меня смелые? Да! Так это мои дети!

Ранее неизвестный мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома в Среднеуральске в Свердловской области, его задержали. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Никто из прохожих не пострадал.

