Брат Салтанат Нукеновой назвал справедливым приговор Бишимбаеву

Суд в Казахстане 13 мая приговорил экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева к 24 годам колонии по делу об убийстве его жены Салтанат Нукеновой. Разбирательство получило широкий общественный резонанс не только внутри страны, но и в России. Как на приговор отреагировали родственники погибшей и пользователи соцсетей, расскажем в материале Москвы 24.

Убил и позвонил экстрасенсу

Фото: телеграм-канал "ҚР ЖОҒАРҒЫ СОТЫ"

Приговор экс-министру экономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву, лишившему жизни свою супругу Салтанат Нукенову, огласили 13 мая. Чиновника признали виновным по статьям "Убийство с особой жестокостью" и "Истязание", путем частичного сложения наказаний приговорили к 24 годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в учреждении с максимальной безопасностью, решил суд.



Согласно материалам дела, в ноябре 2023 года Бишимбаев с супругой пришли в ресторан BAU в Астане. После очередного конфликта чиновник избивал девушку на протяжении восьми часов в холле заведения, туалете и VIP-комнате, из-за чего она получила смертельные травмы. Свои действия мужчина снимал на телефон. После этого, по словам чиновника, он уложил жену спать, а когда понял, что она не просыпается, не стал вызывать скорую помощь. Вместо этого он попросил брата Бахытжану Байжанова привезти нашатырь и ее вещи и позвонил экстрасенсу, чтобы узнать, жива ли Салтанат. Родственник же, по версии следствия, еще и требовал у персонала удалить записи с камер. На допросе в суде экс-министр признался в избиении жены, но списал все на "порыв гнева" и действие алкоголя. В то же время обвиняемый и его защита утверждали, что ряд травм Салтанат получила не по вине мужа.

Суд посчитал отягчающими обстоятельствами алкогольное опьянение мужчины в момент преступления, а также судимость за получение взятки в 2018 году: Бишимбаев тогда получил 10 лет тюрьмы, но через полтора года вышел условно-досрочно. Помимо прочего, он должен выплатить в счет государства судебные издержки на сумму 2,3 миллиона тенге (около 478 тысяч рублей) и перечислить в фонд компенсации потерпевшим 103,5 тысячи тенге (примерно 21,4 тысячи рублей).

Брат убитой Айтбек Амангельды в разговоре с журналистами назвал приговор суда справедливым.





Айтбек Амангельды брат Салтанат Нукеновой Это был один из вариантов, который мы ожидали. В принципе, я думаю, на этом мы остановимся. Через 24 года ему будет уже 68 лет, это практически и есть пожизненное.

Брата Бишимбаева, который пытался скрыть следы преступления, приговорили к четырем годам колонии. Однако у Бахытжану Байжанова остались вопросы к вердикту суда.

"Честно, вот за что четыре года мне, невинному человеку?" – заявил родственник бывшего министра.

"Закон Салтанат" и реакция соцсетей

Фото: телеграм-канал "ҚР ЖОҒАРҒЫ СОТЫ"



Уголовное дело об убийстве Салтанат Нукеновой вызвало широкий общественный резонанс. В апреле 2024 президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне разбирательства вокруг Бишимбаева подписал пакет документов, который криминализирует домашнее насилие.

За громким процессом следил не только весь Казахстан, но и Россия. Продюсер Яна Рудковская в своем телеграм-канале написала, что к проблеме домашнего насилия теперь будет пристальное внимание.

"На мягкие приговоры убийцам, насильникам и психопатам рассчитывать не стоит. Очень хорошо!" – отметила Рудковская.

Актриса Наталья Рудова удивилась решению суда, написав в блоге, что ожидала пожизненного заключения для Бишимбаева.





Наталья Рудова актриса Я ждала пожизненного для этого социопата! Девочки, не бойтесь просить о помощи, обращаться в полицию и кричать на каждом углу, что вас обижают! Чем дольше вы находитесь в абьюзивных отношениях, тем сложнее оттуда уйти.

Блогер Ида Галич также посчитала приговор мягким.

"Бишимбаев – не пожизненное, а 24 года. Но очень надеюсь, что ни одного дня ему не скостят", – заявила она.

В свою очередь, пользователи соцсетей радуются самому факту приговора, говоря, что это "хорошие новости". Однако большинство считает, что назначенного срока недостаточно, а кто-то отмечает, что для подобного преступления и "пожизненного недостаточно".

"Что-то маловато 24 – вот 50 нормально было бы", – считает Александр Куликов.



Светлана пользователь соцсетей Я думала, пожизненно дадут. Мало такому извергу.

Остальная же часть пользователей также переживает, не освободится ли Бишимбаев раньше времени.

