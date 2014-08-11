Рабочие разбили колбу с ртутью в НИИ Высшей школы экономики

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В понедельник рабочие разбили колбу с 80 граммами ртути при перестановке мебели в НИИ Высшей школы экономики, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МЧС России.

"Информация о том, что на втором здания НИИ ВШЭ на улице Старая Басманная, дом 21/4, строение 1 произошел разлив ртути, поступила в ведомство около 10 утра", - уточнил сотрудник пресс-службы.

Прибывшие на место спасатели обнаружили шарики ртути на полу. Замеры показали, что предельно допустимая концентрация превышена в 10 раз.

По словам сотрудника пресс-службы МЧС, специалисты уже очистили и проветрили загрязненное помещение. В 13.30 все работы были завершены. В настоящее время угрозы здоровью людей нет.

Ранее M24.ru сообщало, что Россия откажется от использования ртути к 2020 году. Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о намерении присоединиться к международной конвенции.

Эта конвенция, получившая название Минаматской (по наименованию города в Японии, где впервые описали симптомы отравления ртутью), регламентирует поэтапный отказ от опасного вещества. В частности, с производства снимут медицинские термометры, приборы для измерения давления и люминесцентные лампы, которые содержат ртуть. Все они будут заменены аналогами, не содержащими вредных веществ.

В соответствии с подписанным документом, к 2018 году в России прекратят производить ацетальдегид с применением ртути в качестве катализатора, а в 2025 году - хлорщелочь. В особых случаях допускается использование ртути в медицинских приборах до 2030 года.

Напомним, в 1956 году японские исследователи столкнулись со странной болезнью. Прежде всего неизвестный возбудитель поражал центральную нервную систему, человек становился забывчивым, у него нарушалась речь, зрение и слух. Долгое время считалось, что заболевание является инфекционным.

Однако затем обнаружилось, что причиной болезни является отравление ртутью - все заболевшие употребляли в пищу рыбу и морепродукты из залива, загрязненного ртутью.