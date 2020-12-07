Юрист рассказал, что грозит подозреваемым за тройное убийство семьи под Волоколамском

Убийство семьи Рюмшиных под Волоколамском из-за дачного конфликта потрясло всю Московскую область. Обожженные фрагменты тел супругов и их 16-летней дочери нашли в заброшенном доме на окраине поселка. Трое соучастников уже задержаны и признали свою вину. Рассказываем, что известно о произошедшем, из-за чего возник конфликт и какое наказание грозит подозреваемым.

Тройное убийство и поджог

Фото: скриншот видео Следственного комитета

Обгоревшие тела супругов Рюмшиных и их 16-летней дочери нашли в заброшенном доме на окраине СНТ "Малахит" в Волоколамске. Неподалеку находился сгоревший автомобиль с пулевыми отверстиями. На этой машине 3 декабря семья уехала из столицы в Подмосковье, узнав, что горит их дача. После того как они перестали выходить на связь, в полицию обратилась их старшая дочь Ольга.

Один из очевидцев рассказал Москве 24, что видел, как произошло преступление. По его словам, Рюмшиных стали обстреливать на подъезде к дачному поселку.





свидетель На перекрестке им перекрыли дорогу, начали их обстреливать. Рюмшины это увидели и поехали вдоль леса, там дорожка есть. Они (подозреваемые. – Прим. ред.) догнали, расстреляли всю машину, убили и тела перетащили в чей-то дачный домик. Подожгли и машину тоже спалили.

На следующий день были задержаны трое подозреваемых: два жителя Москвы 1980 и 1989 года рождения и житель Солнечногорска 1993 года рождения. На допросе они признали вину и сообщили, что совершили преступление из-за конфликта с Рюмшиными, которые предъявляли претензии к причастности мужчин к поджогу своего дома.

Подозреваемые дали показания на месте преступления. "Я навел "Cайгу" в сторону автомобиля, прицелился и произвел выстрел", – сообщил в ходе следственного эксперимента Логутенков, сосед Рюмшиных по даче.





из сообщения СК РФ по Московской области Они детально показали и рассказали, как совершали преступление. Установлено, что между одним из подозреваемых и потерпевшими имелся длительный конфликт, а причиной очередной ссоры в день убийства стал поджог дачного домовладения семьи.

Все трое подозреваемых арестованы на 2 месяца. Во время обыска криминалисты изъяли орудие убийства. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в ближайшее время специалисты проведут различные экспертизы для расследования преступления.

Дачный конфликт

Задержанные за убийство семьи под Волоколамском рассказали, как убивали своих жертв

Конфликт соседей Рюмшиных и одного из подозреваемых Андрея Логутенкова возник еще весной. На своем участке Логутенков разводил кроликов, гусей и кур, а в этом году завел еще и четырех лошадей. По сообщениям СМИ, Рюмшины жаловались на неприятный запах и вызывали проверку. За множество нарушений Логутенкову были выписаны штрафы, а животных потребовали перевезти. После этого Рюмшины стали получать от мужчины угрозы. По данным СМИ, мужчина купил лошадей для занятий со своим ребенком-инвалидом.

При этом, как сообщают местные жители, Логутенков держал в страхе все СНТ. В его поведении стали наблюдаться странности после того, как он попал в ДТП и какое-то время пролежал в коме. Кроме того, по словам местных, Логутенков был черным копателем – искал по лесам оставшееся с войны оружие и разные артефакты.

Родители Логутенкова узнали о произошедшем из новостей и до сих пор не верят в происходящее. Они сообщили, что у мужчины есть жена и две дочери. Кроме того, в апреле супруги ожидают рождение ребенка.

Что грозит за тройное убийство

Заместитель председателя Московской коллегии адвокатов Андрей Мишонов рассказал, что за подобное деяние обвиняемым может грозить серьезное наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.





Андрей Мишонов заместитель председателя Московской коллегии адвокатов Наказание за данное преступление предусматривает самый верхний предел – это пожизненное лишение свободы. Все зависит от формы соучастия, кто и насколько был вовлечен в совершение преступления.

Мишонов добавил, что если один из подозреваемых был только пособником, то он может получить меньший срок. Однако если исполнителями убийства были все трое, то, скорее всего, их ждет пожизненное заключение. "Тем более будет учитываться, что совершено убийство несовершеннолетнего лица", – подчеркнул юрист.

Кроме того, если будет доказано, что эти люди совершили поджог дачи, к делу добавится статья 167 о причинении ущерба имуществу в крупном размере.

На что имеют право соседи по участку

После происшествия в интернете стали активно обсуждать, мог ли подозреваемый держать на своем участке лошадей, запах от которых спровоцировал конфликтную ситуацию между соседями. Руководитель общества помощи лошадям "Эквихелп" Марина Золотавина рассказала Москве 24, что возможность содержать крупных животных на своем участке зависит от устава СНТ.





Марина Золотавина руководитель общества помощи лошадям "Эквихелп" Животное, являющееся не сельскохозяйственным, а имеющим документы спортивной лошади, теоретически относится к домашним животным. Поскольку животное крупное, надо смотреть устав СНТ, позволяет ли он содержать таких животных. Это может быть либо устав, либо решение общего собрания.

При этом Золотавина добавила, что хозяин обязан обеспечить санитарные условия для содержания лошадей. "Есть классические СанПиН, при которых компостер должен находиться на определенном расстоянии от источников водозабора (колодцев или скважин) и домов соседей. Либо все отходы жизнедеятельности лошади должны собираться в контейнеры, которые должны регулярно вывозиться", – подчеркнула эксперт.