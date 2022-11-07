Эксперт рассказал, как обезопасить балкон от возможного обрушения

В Сочи при обрушении балкона жилого дома 6 ноября погибли три человека. По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело. Вместе с тем в городе планируют проверить все многоквартирные дома с аналогичными балконными конструкциями. Разбираемся, что могло стать причиной ЧП и как обезопасить свой балкон от подобных инцидентов.



Обрушение балкона в Сочи

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Трагедия произошла вечером 6 ноября в Центральном районе Сочи на улице Донской, 13. В жилой пятиэтажке на верхнем этаже обрушился балкон, в этот момент на нем находились три человека. От полученных травм 60-летний мужчина и 37-летняя женщина погибли на месте. Еще один 46-летний пострадавший был направлен в больницу в тяжелом состоянии, где позже скончался.

По данным МЧС, угрозы дальнейшего обрушения для жилого здания не имеется. Известно, что его возвели в 1958 году. В администрации города рассказали, что дом не числился аварийным. После ЧП следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Сейчас они устанавливают причину трагедии.

Вместе с тем в сочинской прокуратуре сообщили, что проведут проверку на предмет законности возведения некоторых конструкций дома. Кроме того, дадут оценку действиям управляющей компании. Представительница общественного домового комитета пострадавшей пятиэтажки Елена Булах рассказала, что, предположительно, в доме велась самовольная пристройка. С ее слов, речь идет про три балкона.

В свою очередь, хозяйка квартиры, где случилось ЧП, Оксана заявила, что не замечала никаких дефектов или намеков на обрушение балконной конструкции. С ее слов, там "ничего не стояло, даже табуретки". В последний раз на месте она была примерно полтора месяца назад. Супруг хозяйки уточнил, что погибшие люди – их знакомые, которым они на некоторое время бесплатно предоставили квартиру в пользование.

После ЧП администрация Сочи планирует проверить все многоквартирные дома с аналогичными балконными конструкциями. При этом в управляющей компании (УК) пострадавшей пятиэтажки подтвердили, что временно запретили ее жителям выходить на балконы.





из заявления управляющей компании Действительной управляющей компанией вынесено предписание о запрете выхода на балконы, это связано с необходимостью обеспечения безопасности людей до завершения обследования состояния балконных плит.

В компании заверили, что ранее проводили обследования дома. В 2018 году специалисты составили акт о ветхости балконов этого здания. Соответствующие данные затем направили в профильный департамент. В настоящий момент спасатели завершили разбор завалов. Также для безопасности они демонтировали оставшиеся конструкции балкона.



Кто несет ответственность?

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Если следствие установит, что причиной обрушения стала бетонная плита, которая на балконе служит полом, то виновником трагедии может стать управляющая компания этого дома. Об этом Москве 24 рассказала юрист Анастасия Стадник.

"Бетонная плита балкона относится к общедомовому имуществу, и ответственность за ее состояние несет управляющая компания. При этом за остальные части балкона – крыша, остекление – несет ответственность собственник", – объясняет эксперт.





Анастасия Стадник юрист Собственник не может самостоятельно определить, в каком состоянии находится пол балкона. Управляющая компания должна следить за техническим состоянием конструкции, своевременно проводить мероприятия и поддерживать ее в хорошем состоянии.

По словам Анастасии Стадник, правоохранительные органы должны определить, проводились ли ремонтные работы в срок. "Также может быть, что УК готова была отремонтировать балкон, но собственник как-то препятствовал этому. Все это установит следствие", – отметила она.

Чтобы обезопасить свое жилье от подобных трагедий, не стоит перегружать балкон крупногабаритными вещами. Об этом Москве 24 рассказал председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин.





Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Большинство людей делают там кладовку для старой мебели, ремонтного мусора. Это создает перегруз и несет опасность. Не стоит перегружать балкон, даже если дом совершенно новый. В новостройках плиты изначально не рассчитаны на высокие нагрузки, плюс никогда нельзя исключать ошибок при строительстве.

Если пол балкона стал шатким, на стене рядом с ним появились трещины или заметны другие опасные дефекты, то необходимо обращаться в управляющую компанию, продолжил Гринин. "Она проведет экспертизу и установит, насколько безопасен балкон, нуждается ли конструкция в ремонте, является ли здание пригодным для жилья", – указал он.

По словам Гринина, если управляющая компания отказывается проводить проверку, то собственник квартиры должен отправить жалобу в Роспотребнадзор, Государственную жилищную инспекцию или прокуратуру.