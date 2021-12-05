Раскрыты детали убийства двух российских туристок на Кипре

На Кипре найдены тела двух российских туристок, которые пропали в середине ноября. Следствие подозревает в убийстве 32-летнего сирийца, он уже признался в содеянном. Расскажем, где нашли тела женщин и почему мужчина мог с ними расправиться.



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Последний отдых

Официальный представитель посольства РФ на Кипре Сергей Лагутенко рассказал, что одна из убитых женщин прилетела на отдых в начале месяца, вторая присоединилась к ней около полутора месяцев назад. Они жили на съемной квартире в Ларнаке, сообщает газета "Известия".

"Пропали 17 ноября, криминальная полиция Кипра достаточно оперативно взялась за это дело, оно было взято на контроль начальником полиции Республики Кипр", – привел подробности Лагутенко.

По его словам, посольство работало в тесном контакте с местными правоохранителями с первых часов после пропажи туристок. Тела женщин нашли рано утром 5 декабря, отметил Лагутенко.





Сергей Лагутенко официальный представитель посольства РФ на Кипре Были задержаны три человека, все они сирийской национальности. Один из задержанных, насколько нам известно, дал признательные показания.

В убийстве подозревается 32-летний гражданин Сирии, уточняет посольство в комментарии РИА Новости. По данным диппредставительства, мужчина делал ремонт в частном доме в одной из деревень возле Лимасола.

"Женщины приехали к нему, пока не уточняется, с какой целью, и в ходе конфликта на бытовой почве сириец застрелил обеих женщин из ружья. С помощью сообщников он спрятал тела. Вскоре он был задержан, а затем были задержаны два предполагаемых сообщника", – рассказали в посольстве.

В ведомстве подчеркнули, что у одной из убитых в России остались родственники, с которыми диппредставительство поддерживает связь. У второй женщины нет родных на территории РФ. После завершения всех процессуальных действий будет решаться вопрос с отправкой тел на родину, резюмировали в посольстве.

Скрыл тела и забрал кредитку

По данным местных СМИ, тела женщин обнаружили после того, как 32-летний сириец сознался в преступлении. Местные СМИ утверждают, что кровь одной из женщин правоохранители нашли в доме и на мини-экскаваторе, который подозреваемый в убийстве использовал в строительных работах.

Мужчина признался в убийстве через 10 дней после своего ареста, сообщает издание Cyprus Mail. По информации СМИ, сначала подозреваемый говорил, что вернул женщин домой, а в их похищении виноват другой. Однако полиция заподозрила именно 32-летнего мужчину из-за телефонных разговоров с возможными сообщниками. При себе у него оказались паспорт, мобильный и кредитка одной из жертв, сообщает сайт "Комсомольской правды". Карточкой, по данным издания, мужчина успел воспользоваться несколько раз на заправке и в магазинах.



Фото: AP Photo/Petros Karadjias

Сознавшись в преступлении, подозреваемый рассказал, что 16 ноября провел с убитыми ночь. По его словам, на следующий день он ушел на охоту, а вернувшись, услышал их разговор на террасе. Их слова показались мужчине обидными, пишут местные СМИ.





подозреваемый в убийстве двух туристок на Кипре Я понял, что они хотели посмеяться надо мной. Я разозлился, вооружился ружьем и выстрелил им в спину.

Подозреваемый рассказал, что закопал тела туристок в яме в 10 метрах от дома. Место, по его словам, засыпал гравием. Правоохранительные органы не смогли сразу найти тела из-за того, что дождем смыло все следы. По предварительным данным, вырыть яму подозреваемому помогли двое мужчин, однако они не знали о ее предназначении. Якобы он сказал рабочим, что хочет заложить фундамент под открытую площадку для барбекю.

6 декабря суд отправил подозреваемого под стражу на восемь дней, пишет местная пресса. По данным СМИ, заседание было закрытым по просьбе мужчины, чтобы защитить его семью и частную жизнь.

