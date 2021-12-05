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Раскрыты детали убийства двух российских туристок на Кипре

Обиделся на насмешки? Почему могли убить двух российских туристок на Кипре
происшествия за рубежом туризм

На Кипре найдены тела двух российских туристок, которые пропали в середине ноября. Следствие подозревает в убийстве 32-летнего сирийца, он уже признался в содеянном. Расскажем, где нашли тела женщин и почему мужчина мог с ними расправиться.

Фото: AP Photo

Последний отдых

Официальный представитель посольства РФ на Кипре Сергей Лагутенко рассказал, что одна из убитых женщин прилетела на отдых в начале месяца, вторая присоединилась к ней около полутора месяцев назад. Они жили на съемной квартире в Ларнаке, сообщает газета "Известия".

"Пропали 17 ноября, криминальная полиция Кипра достаточно оперативно взялась за это дело, оно было взято на контроль начальником полиции Республики Кипр", – привел подробности Лагутенко.

По его словам, посольство работало в тесном контакте с местными правоохранителями с первых часов после пропажи туристок. Тела женщин нашли рано утром 5 декабря, отметил Лагутенко.

Были задержаны три человека, все они сирийской национальности. Один из задержанных, насколько нам известно, дал признательные показания.
Сергей Лагутенко
официальный представитель посольства РФ на Кипре

В убийстве подозревается 32-летний гражданин Сирии, уточняет посольство в комментарии РИА Новости. По данным диппредставительства, мужчина делал ремонт в частном доме в одной из деревень возле Лимасола.

"Женщины приехали к нему, пока не уточняется, с какой целью, и в ходе конфликта на бытовой почве сириец застрелил обеих женщин из ружья. С помощью сообщников он спрятал тела. Вскоре он был задержан, а затем были задержаны два предполагаемых сообщника", – рассказали в посольстве.

В ведомстве подчеркнули, что у одной из убитых в России остались родственники, с которыми диппредставительство поддерживает связь. У второй женщины нет родных на территории РФ. После завершения всех процессуальных действий будет решаться вопрос с отправкой тел на родину, резюмировали в посольстве.

Скрыл тела и забрал кредитку

По данным местных СМИ, тела женщин обнаружили после того, как 32-летний сириец сознался в преступлении. Местные СМИ утверждают, что кровь одной из женщин правоохранители нашли в доме и на мини-экскаваторе, который подозреваемый в убийстве использовал в строительных работах.

Мужчина признался в убийстве через 10 дней после своего ареста, сообщает издание Cyprus Mail. По информации СМИ, сначала подозреваемый говорил, что вернул женщин домой, а в их похищении виноват другой. Однако полиция заподозрила именно 32-летнего мужчину из-за телефонных разговоров с возможными сообщниками. При себе у него оказались паспорт, мобильный и кредитка одной из жертв, сообщает сайт "Комсомольской правды". Карточкой, по данным издания, мужчина успел воспользоваться несколько раз на заправке и в магазинах.

Фото: AP Photo/Petros Karadjias

Сознавшись в преступлении, подозреваемый рассказал, что 16 ноября провел с убитыми ночь. По его словам, на следующий день он ушел на охоту, а вернувшись, услышал их разговор на террасе. Их слова показались мужчине обидными, пишут местные СМИ.

Я понял, что они хотели посмеяться надо мной. Я разозлился, вооружился ружьем и выстрелил им в спину.
подозреваемый в убийстве двух туристок на Кипре

Подозреваемый рассказал, что закопал тела туристок в яме в 10 метрах от дома. Место, по его словам, засыпал гравием. Правоохранительные органы не смогли сразу найти тела из-за того, что дождем смыло все следы. По предварительным данным, вырыть яму подозреваемому помогли двое мужчин, однако они не знали о ее предназначении. Якобы он сказал рабочим, что хочет заложить фундамент под открытую площадку для барбекю.

6 декабря суд отправил подозреваемого под стражу на восемь дней, пишет местная пресса. По данным СМИ, заседание было закрытым по просьбе мужчины, чтобы защитить его семью и частную жизнь.

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