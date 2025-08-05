Супруга комментатора Гришина опубликовала прощальный пост после гибели мужа

Комментатор Александр Гришин скончался в 47 лет из-за несчастного случая на железной дороге в Подмосковье, сообщила его супруга. В последние годы журналист фактически был российским голосом фигурного катания. Что известно о происшествии и как мир спорта простился с Гришиным, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Самая большая боль в нашей жизни"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Комментатор Александр Гришин

Комментатор Александр Гришин попал под электричку на железнодорожной станции Битца в Подмосковье ночью 5 августа, сообщил источник "Известий". По данным телеграм-канала SHOT, журналист возвращался домой с работы.

В следственном комитете ТАСС сообщили, что ведомство начало доследственную проверку. При этом там отметили, что обстоятельства гибели Гришина не связаны с криминалом. Также собеседник агентства в правоохранительных органах рассказал, что журналист переходил дорогу в неположенном месте.

Супруга комментатора Анастасия в свою очередь сообщила, что все произошло в сильный дождь. Позднее она опубликовала прощальный пост в соцсетях мужа, попросив журналистов не беспокоить ее и семью.

"Его нет, и это самая большая боль в нашей жизни и худший день… Саша погиб в результате несчастного случая, который просто поделил нашу жизнь на "счастье" и "выживать с болью и благодарностью Саше за нашу с ним жизнь, за и ради нашего ребенка", – написала Анастасия Гришина.





Анастасия Гришина супруга комментатора Александра Гришина Это лучший человек, который был и будет в моей жизни. Бесконечно люблю тебя! И мы обязательно с тобой будем вместе, но уже на небесах, родной мой.

Слова соболезнования выразил Первый канал, на котором комментатор трудился с 2018 года.

"Спорт был для Александра не работой, а призванием, любимым делом, которому он отдал большую часть жизни. <...> Первый канал, друзья и коллеги Александра Гришина безмерно скорбят по этой утрате. Самые искренние соболезнования его семье и родным", – сказано в сообщении телеграм-канала Первого канала о фигурном катании.

Также на случившееся отреагировал телеканал "Матч ТВ", где Гришин работал с 2015 по 2018 год.

"Блистательный эксперт в своем деле. Огромная потеря для мира спортивной журналистики", – сказано в телеграм-канале "Матч ТВ".

Соболезнования в связи со смертью Гришина выразили и в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В заявлении организации отмечено, что он был замечательным человеком и профессионалом с большой буквы.

"Прекрасно разбирался в фигурном катании, понимал спорт, его комментарии всегда отличались глубиной и тактичностью... Для отечественного фигурного катания уход Александра Гришина – большая потеря! Светлая память о Саше Гришине – замечательном человеке и профессионале будет жить в наших сердцах", – сказано в заявлении.

Гендиректор федерации Александр Коган в беседе с "Матч ТВ" уточнил, что организация со своей стороны окажет всю необходимую поддержку семье комментатора.

Дата и место похорон пока неизвестны.

Комментаторскую деятельность Александр Гришин начал на телеканале "7ТВ" в 2002 году. С 2004-го по 2015-й он вел репортажи на телеканале "Спорт" (позднее переименованный в "Россию-2"), а затем на "Матч ТВ" и Первом канале. При этом журналист работал не только на чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию, но и на крупных футбольных турнирах. Кроме того, в карьере Гришина – репортажи с пяти Олимпийских игр.



"Сегодня семья осиротела"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Комментатор Александр Гришин

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию и многолетний партнер Александра Гришина по репортажам Татьяна Тарасова в беседе с "Матч ТВ" рассказала, что перед гибелью комментатор недавно женился и очень радовался появлению на свет сына.

"Просто ужас. Он только начал жизнь", – сказала она.

В разговоре с RT Тарасова также упомянула, что долгое время у Гришина кроме фигурного катания в жизни ничего не было.





Татьяна Тарасова заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Все утро думаю: почему он? Почему столь ужасная трагедия случилась с человеком, который только создал семью, стал отцом, начал по-настоящему жить? И не нахожу ответа.

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне обозреватель Елена Вайцеховская написала в своем телеграм-канале, что Александр Гришин был столь же неотъемлемой частью фигурного катания, как и те, о ком он рассказывал.

"В спорте бывает трудно завязывать какие-то длительные дружеские отношения, на это просто порой не хватает времени, но, когда годами живешь бок о бок, начинаешь воспринимать тех, кто рядом, как семью. Сегодня семья осиротела", – сказала Вайцеховская.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с News.ru назвала гибель Гришина огромной потерей для всех.

"Фигурное катание, конечно, скорбит. Он был высоким профессионалом, прекрасно вел свои репортажи и досконально разбирался в том, чем занимался", – сказала спортсменка.

Заслуженный тренер России Алексей Мишин в беседе с "Матч ТВ" также выразил соболезнования в связи с гибелью комментатора.





Алексей Мишин заслуженный тренер России Это ужасная новость, просто жесть какая‑то. Замечательный комментатор.

Двукратный серебряный призер Олимпиады, фигуристка Евгения Медведева также простилась с комментатором в соцсетях, опубликовав их совместное фото во время одного из репортажей с соревнований.

"В голове не укладывается. Саша, дорогой наш друг и коллега... Покойся с миром, золотой голос фигурного катания", – написала Медведева.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев признался в беседе с "Матч ТВ", что пребывает в шоке от известий о смерти Гришина.

"Эта новость просто как обухом по голове. Я в шоке! Он большой мастер фигурного катания, ушел на другой канал, где прекрасно раскрылся. Трагическая новость, ужас, соболезную всем. Это большая утрата для цеха, он большой комментатор со своим взглядом", – сказал Губерниев.

Серебряный призер Олимпийских игр в командных соревнованиях Александр Энберт рассказал "Газете.ру", что фигурное катание и Александр Гришин – одно целое в России. Спортсмен назвал комментатора "суперпрофессионалом, который понимал все тонкости и нюансы". По его словам, уход Гришина – большая потеря не только для вида спорта, но и человеческая.

