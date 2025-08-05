Супруга комментатора Гришина опубликовала прощальный пост после гибели мужа

Комментатор Александр Гришин скончался в 47 лет из-за несчастного случая на железной дороге в Подмосковье, сообщила его супруга. В последние годы журналист фактически был российским голосом фигурного катания. Что известно о происшествии и как мир спорта простился с Гришиным, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
"Самая большая боль в нашей жизни"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Комментатор Александр Гришин
Комментатор Александр Гришин попал под электричку на железнодорожной станции Битца в Подмосковье ночью 5 августа, сообщил источник "Известий". По данным телеграм-канала SHOT, журналист возвращался домой с работы.
В следственном комитете ТАСС сообщили, что ведомство начало доследственную проверку. При этом там отметили, что обстоятельства гибели Гришина не связаны с криминалом. Также собеседник агентства в правоохранительных органах рассказал, что журналист переходил дорогу в неположенном месте.
Супруга комментатора Анастасия в свою очередь сообщила, что все произошло в сильный дождь. Позднее она опубликовала прощальный пост в соцсетях мужа, попросив журналистов не беспокоить ее и семью.
"Его нет, и это самая большая боль в нашей жизни и худший день… Саша погиб в результате несчастного случая, который просто поделил нашу жизнь на "счастье" и "выживать с болью и благодарностью Саше за нашу с ним жизнь, за и ради нашего ребенка", – написала Анастасия Гришина.
Слова соболезнования выразил Первый канал, на котором комментатор трудился с 2018 года.
"Спорт был для Александра не работой, а призванием, любимым делом, которому он отдал большую часть жизни. <...> Первый канал, друзья и коллеги Александра Гришина безмерно скорбят по этой утрате. Самые искренние соболезнования его семье и родным", – сказано в сообщении телеграм-канала Первого канала о фигурном катании.
Также на случившееся отреагировал телеканал "Матч ТВ", где Гришин работал с 2015 по 2018 год.
"Блистательный эксперт в своем деле. Огромная потеря для мира спортивной журналистики", – сказано в телеграм-канале "Матч ТВ".
Соболезнования в связи со смертью Гришина выразили и в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В заявлении организации отмечено, что он был замечательным человеком и профессионалом с большой буквы.
"Прекрасно разбирался в фигурном катании, понимал спорт, его комментарии всегда отличались глубиной и тактичностью... Для отечественного фигурного катания уход Александра Гришина – большая потеря! Светлая память о Саше Гришине – замечательном человеке и профессионале будет жить в наших сердцах", – сказано в заявлении.
Гендиректор федерации Александр Коган в беседе с "Матч ТВ" уточнил, что организация со своей стороны окажет всю необходимую поддержку семье комментатора.
Дата и место похорон пока неизвестны.
"Сегодня семья осиротела"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Комментатор Александр Гришин
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию и многолетний партнер Александра Гришина по репортажам Татьяна Тарасова в беседе с "Матч ТВ" рассказала, что перед гибелью комментатор недавно женился и очень радовался появлению на свет сына.
"Просто ужас. Он только начал жизнь", – сказала она.
В разговоре с RT Тарасова также упомянула, что долгое время у Гришина кроме фигурного катания в жизни ничего не было.
Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне обозреватель Елена Вайцеховская написала в своем телеграм-канале, что Александр Гришин был столь же неотъемлемой частью фигурного катания, как и те, о ком он рассказывал.
"В спорте бывает трудно завязывать какие-то длительные дружеские отношения, на это просто порой не хватает времени, но, когда годами живешь бок о бок, начинаешь воспринимать тех, кто рядом, как семью. Сегодня семья осиротела", – сказала Вайцеховская.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с News.ru назвала гибель Гришина огромной потерей для всех.
"Фигурное катание, конечно, скорбит. Он был высоким профессионалом, прекрасно вел свои репортажи и досконально разбирался в том, чем занимался", – сказала спортсменка.
Заслуженный тренер России Алексей Мишин в беседе с "Матч ТВ" также выразил соболезнования в связи с гибелью комментатора.
Двукратный серебряный призер Олимпиады, фигуристка Евгения Медведева также простилась с комментатором в соцсетях, опубликовав их совместное фото во время одного из репортажей с соревнований.
"В голове не укладывается. Саша, дорогой наш друг и коллега... Покойся с миром, золотой голос фигурного катания", – написала Медведева.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев признался в беседе с "Матч ТВ", что пребывает в шоке от известий о смерти Гришина.
"Эта новость просто как обухом по голове. Я в шоке! Он большой мастер фигурного катания, ушел на другой канал, где прекрасно раскрылся. Трагическая новость, ужас, соболезную всем. Это большая утрата для цеха, он большой комментатор со своим взглядом", – сказал Губерниев.
Серебряный призер Олимпийских игр в командных соревнованиях Александр Энберт рассказал "Газете.ру", что фигурное катание и Александр Гришин – одно целое в России. Спортсмен назвал комментатора "суперпрофессионалом, который понимал все тонкости и нюансы". По его словам, уход Гришина – большая потеря не только для вида спорта, но и человеческая.