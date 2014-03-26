Сезон бесплатных экскурсий стартует в Москве 29 марта

Фото: M24.ru

Проект "Московские переулки" с 29 марта открывает новый сезон бесплатных экскурсий для москвичей и гостей столицы. В первый день работы будет проведено сразу несколько пешеходных экскурсий по центру города.

Первая экскурсия "Москва Таинственная" начнется в 12.00, затем в 14.00 стартует прогулка "От Охотного ряда до Лубянки", в 14.05 - "Подземные дворцы и храмы московского метро".

30 марта москвичам предлагают пройтись "Вокруг Храма Христа Спасителя" и посетить экскурсии "Заповедная Варварка и необычная Никольская", "Замоскворечье".

Для участия в прогулке необходимо предварительно записаться на сайте.

Информация о расписании обновляется каждую среду. Экскурсии проводятся в субботу, воскресенье и праздничные дни.

Проект "Московские переулки" предоставляет возможность посещать экскурсии бесплатно.