Сезон бесплатных экскурсий стартует в Москве 29 марта

Фото: M24.ru
Проект "Московские переулки" с 29 марта открывает новый сезон бесплатных экскурсий для москвичей и гостей столицы. В первый день работы будет проведено сразу несколько пешеходных экскурсий по центру города.
Первая экскурсия "Москва Таинственная" начнется в 12.00, затем в 14.00 стартует прогулка "От Охотного ряда до Лубянки", в 14.05 - "Подземные дворцы и храмы московского метро".
30 марта москвичам предлагают пройтись "Вокруг Храма Христа Спасителя" и посетить экскурсии "Заповедная Варварка и необычная Никольская", "Замоскворечье".
Для участия в прогулке необходимо предварительно записаться на сайте.
Информация о расписании обновляется каждую среду. Экскурсии проводятся в субботу, воскресенье и праздничные дни.
Проект "Московские переулки" предоставляет возможность посещать экскурсии бесплатно.