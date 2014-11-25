Форма поиска по сайту

25 ноября 2014, 18:14

Общество

Управлять грузовиком и лечить зубы детей научат в городе мастеров "Мастерславль"

"Афиша": Детский город "Мастерславль" приготовил новые проекты

В детском городе мастеров "Мастерславль", который открылся весной в "Москва-Сити", дети могут попробовать себя в роли пасечников, спасателей, дальнобойщиков, хирургов и стоматологов. Для посетителей работают 50 мастерских, сообщает телеканал "Москва 24".

В "Мастерславле" детей учат самостоятельно зарабатывать деньги. Так, чтобы побывать на скалодроме, нужно накопить "таланты" - так называется местная валюта.

Одно из самых популярных развлечений в городе мастеров – школа дальнобойщиков. Здесь дети и их родители могут научиться управлять грузовиком.

Занятия в "Мастерславле" рассчитаны на детей от четырех лет.

Добавим, что в ближайшее время в "Мастерславле" откроют еще 20 мастерских для детей.

"Мастерславль" работает ежедневно в две смены: с 10.00 до 14.00 и с 15.00 до 17.00. Билет – от 400 до 1100 рублей.

