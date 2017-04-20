"Мослекторий" покажет лекцию о ювелирном деле от проекта "Тактики и практики"

30 апреля лекторий "Тактики и практики" приглашает в ресторан "Шотландская клетка". Героем встречи будет ювелир Иван Кит. Он не сразу стал заниматься украшениями. Иван учился в Московском энергетическом институте на факультете энергетических станций. На втором курсе его отчислили, однако позже ему удалось вернуться и окончить обучение. Иван много лет работал по специальности в небольшой компании. В финансовый кризис, который приключился в 2007-2008 годы, Иван написал заявление об уходе. Тогда же молодой человек понял, что хочет заниматься ювелирным делом. Ему посчастливилось познакомиться с мастером Варданом Авдаляном, который и взял Ивана в подмастерья. На встрече ювелир расскажет о своей работе, творчестве и бизнесе. Как идеи превращаются в украшения? Что нужно знать, чтобы создавать прекрасные изделия? Слушатели смогут получить ответы на эти и любые другие вопросы.

"Тактики и практики" – проект, в рамках которого регулярно проводятся лекции представителей самых разных профессий. Цель – помочь молодым людям определить свой жизненный путь. Трансляцию очередной лекции смотрите на сайте "Мослекторий" 30 апреля в 17:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.