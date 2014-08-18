В колледжах перестанут обучать фотографии и парикмахерскому делу

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Минобрнауки России собирается исключить из перечня специальностей, по которым могут осуществлять подготовку студентов колледжи и техникумы, около 100 пунктов. Из колледжей могут исчезнуть, в частности, фотографы, парикмахеры, водолазы, следует из проекта приказа, опубликованного на Едином портале раскрытия правовой информации.

Всего исключить из перечня профессий среднего специального образования планируется 97 пунктов. Согласно пояснительной записке к проекту, данные профессии не пользуются популярностью у абитуриентов. Кроме того, работодатели, как утверждают разработчики документа, готовы сами обучать новых сотрудников основам этих специальностей.

Если проект приказа будет принят, из колледжей пропадут такие профессии, как пивовар, изготовить мороженого, оленевод, огранщик алмазов, обойщик мебели, овощевод, промысловый охотник, инкрустатор, реставратор гобеленов. Впрочем, студенты, в настоящее время проходящие обучение по специальностям, которые планируется сократить, смогут спокойно завершить учебу и получить диплом.

Проект в настоящее время находится на общественном обсуждении, которое завершится 30 августа.

Добавим, что пока одни специальности рискуют пропасть из колледжей, другие, наоборот, появляются в них. Так, весной этого года в столице начали готовить специалистов по стирке и отпариванию.