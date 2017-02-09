"Мослекторий" покажет лекцию проекта "Тактики и практики" о профессии каскадера

21 февраля в ресторане "Шотландская клетка" пройдет очередная лекция проекта "Тактики и практики", на этот раз посвященная профессии каскадера. Героем вечера станет Игорь Панин – руководитель Российского объединения каскадеров "Мастер", вице-президент Международной академии трюка (США). Известный российский каскадер является постановщиком более сотни шоу и фестивалей, а также лауреатом премии "Таурус" в номинации "Лучший иностранный фильм". Гостям Игорь расскажет о том, кто и как может стать каскадером, как совладать со страхом и научиться профессионально рисковать без последствий для здоровья.

Чтобы посетить мероприятие лично, нужно пройти регистрацию на сайте. Трансляцию лекции смотрите на сайте "Мослекторий" 21 февраля в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.