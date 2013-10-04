Россияне больше доверяют ученым и учителям, чем политикам – опрос

Фото: ИТАР-ТАСС

Россияне по-прежнему больше доверяют ученым и учителям, чем госслужащим и политикам. К такому выводу пришли исследователи всероссийского центра изучения общественного мнения.

ВЦИОМ представил данные о том, насколько профессия учителя престижна, доходна и перспективна по сравнению с другими, и каков уровень доверия жителей России к ее представителям.

Согласно данным опроса, рейтинг профессии учителя с точки зрения доверия – 3,72 балла из пяти возможных. На первом месте в рейтинге доверия оказались ученые – 3,86 балла. Также россияне доверяют военнослужащим – 3,70 балла. Наименьшим доверием пользуются работники госорганов – 2,70 балла, и политики – 2,46 балла.

С точки зрения престижности профессия учителя оказалась на последнем месте с результатом 2,90 балла. В этом рейтинге первое место заняла профессия госслужащего – 4,12 балла.

По критерию перспективности, то есть насколько родители хотят видеть своих детей представителями данной профессии, профессия учителя заработала 2,57 балла. Самой перспективной профессией, по мнению россиян, является профессия врача и предпринимателя.

В рейтинге доходности профессия учителя также оказалась на последнем вместе с результатом 2,77 балла. Профессия политика занимает первое место, на втором месте оказались предприниматели.