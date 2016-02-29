Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 февраля 2016, 14:11

Транспорт

В разработке: единый билет для электричек, метро и наземного транспорта

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Новый вид единого билета на основе 30-дневного для обслуживания Московской кольцевой железной дороги (МКЖД), метро и наземного транспорта может появиться к концу года, сообщает Агентство "Москва". Как полагают в Минтрансе РФ, это поспособствует интеграции МКЖД в транспортную систему Москвы.

"Москва в цифрах": Система метро и МКЖД

Новый билет разрабатывается на основе билетов "Ежедневно" для проезда на железнодорожном транспорте и "Единый" для проезда в метро и наземном транспорте. Как отмечают в Минтрансе РФ, действующие билеты метро и наземного городского транспорта не отвечают установленным законодательством о железнодорожных перевозках требованиям к бланкам строгой отчетности, а также требованиям реквизитов, которые в обязательном порядке должны указываться на проездном документе.

Необходимые изменения будут внесены в ряд документов, в том числе – в правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом.

Документ должен вступить в силу до конца года.

Ссылки по теме


проездные городской транспорт Единый МКЖД ж/д и вокзалы новые проездные

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика