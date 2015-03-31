Филармонию в парке "Зарядье" спроектируют японские и российские архитекторы

Фото: M24.ru/Юлия Телегина

Проектированием филармонии в парке "Зарядье" займутся японские и российские специалисты, принимавшие участие в оборудовании зала Московской консерватории. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин, передает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

"Акустику мы делаем очень серьезную, чтобы звук не повлиял на соседние исторические строения. Я специально ездил с художественным руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым посмотреть новую филармонию в Париже. Это самый современный зал на сегодняшний день в мире для концертов классической музыки. Мне очень понравился звук. Надеемся, наш концертный зал будет не хуже, даже лучше", – рассказал Хуснуллин.

Он добавил, что проект парка уже почти подготовлен, и уже в апреле начнутся строительные работы. По его словам, сейчас строители практически закончили разборку площадки и начали отливать плиту основания под будущий парк.

Ранее M24.ru сообщало, что столичные власти планируют построить филармонию в парке "Зарядье" к 2017 году. Слушать музыку здесь смогут полторы тысячи москвичей и гостей города. Максимальная площадь сооружения составит 15-17 тысяч квадратных метров.

"Москва в цифрах": Проект парка "Зарядье" в Москве

В апреле 2014 года столичные власти объявили конкурс на разработку концепции парка "Зарядье" на месте гостиницы "Россия". Победителем стала интернациональная команда Diller Scofidio + Renfro.

В "Зарядье" будут представлены растения со всей России. Планируется воссоздать четыре типа российского пейзажа: лес (березовая роща и сосновый бор), степь, тундру и болото. Искусственный микроклимат в разных частях парка создадут с помощью регуляции температуры, управления ветром и имитации естественного света.

При этом на территории парка будет сохранен концертный зал "Россия", запланирована и реставрация храмов, входящих в единый комплекс с будущим парком.

Весной Сергей Собянин открыл на территории будущего парка выставочный павильон. Объект площадью 270 квадратных метров сооружен в форме купола, внутри которого размещены центральный круглый зал и обходная галерея.

В нем можно узнать об истории района и увидеть проекты участников конкурса на лучшую концепцию парка. Кроме того, новый интерактивный павильон позволяет москвичам узнать, каким станет парк после завершения всех этапов строительства.