Алексей Шапошников предложил создать крупный парк вдоль Яузы

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

"Москвичи ждут появления парка на обустроенных набережных Яузы в СВАО," - заявил на сегодняшней пресс-конференции спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

Как сообщает Агентство "Москва", председатель МГД упомянул о договоренности с Мосводостоком по очистке основного русла реки до конца года.

Сейчас берега Яузы от МКАДа до Ростокинского акведука не обустроены для прогулок, река протекает вдоль крупных магистралей.

Просьбу о благоустройстве яузских набережных Шапошников получил от избирателей своего округа в ходе предвыборной кампании. Об этом спикер рассказал ранее в интервью агентству "Москва". Алексей Шапошников отметил также, что в ближайшее время передаст пожелание избирателей мэру столицы.

Скоро обновятся и набережные Москвы-реки. Как ранее сообщало издание m24.ru, Правительство Москвы и Москомархитектура выбрали шесть команд-финалистов конкурса концепций развития московских набережных, которые расскажут о своем видении московских прибрежных территорий на семинаре в октябре. В беседе с журналистами руководитель столичного департамента культуры Сергей Капков отметил, что организаторы конкурса ждут от конкурсантов нестандартных подходов, которые задействуют близость акватории Москвы-реки и уникальность городских панорам.