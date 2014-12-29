Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Проекты

29 декабря 2014, 11:11

В ЗАГСе на Живописном мосту оборудуют уникальные лифты

проекты стройкомплекс Москвы Живописный мост ЗАГС

Фото: stroi.mos.ru

Столица заказала уникальные лифты для ЗАГСа на Живописном мосту. Само здание уже практически готово, но попасть в него можно только с помощью лифтов, поскольку оно находится в верхней точке моста, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Для моста подходят не любые лифты, а только те, что способны двигаться по дуге. Наземную часть отдела ЗАГС займет Аллея молодоженов.

Ссылки по теме

По словам Андрея Бочкарева, ранее на мосту планировали открыть ресторан или телестудию, но затем остановились на организации отдела ЗАГС. Конструкцию лифтов пришлось менять из-за ожидающегося наплыва посетителей.

Живописный мост - это вантовое сооружение через Москву-реку на северо-западе столицы. Он открыт 27 декабря 2007 года.

Лифты на Живописном мосту будут полностью уникальными, аналогов такой конструкции в мире не существует.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать