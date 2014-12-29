В ЗАГСе на Живописном мосту оборудуют уникальные лифты

Фото: stroi.mos.ru

Столица заказала уникальные лифты для ЗАГСа на Живописном мосту. Само здание уже практически готово, но попасть в него можно только с помощью лифтов, поскольку оно находится в верхней точке моста, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Для моста подходят не любые лифты, а только те, что способны двигаться по дуге. Наземную часть отдела ЗАГС займет Аллея молодоженов.

По словам Андрея Бочкарева, ранее на мосту планировали открыть ресторан или телестудию, но затем остановились на организации отдела ЗАГС. Конструкцию лифтов пришлось менять из-за ожидающегося наплыва посетителей.

Живописный мост - это вантовое сооружение через Москву-реку на северо-западе столицы. Он открыт 27 декабря 2007 года.

Лифты на Живописном мосту будут полностью уникальными, аналогов такой конструкции в мире не существует.