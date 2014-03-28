Форма поиска по сайту

28 марта 2014, 17:11

Стадион "Олимп" на востоке Москвы восстановят к 2016 году

Фото: m24.ru

В Восточном административном округе Москвы появится пять спортивных объектов, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы. В планах - восстановление стадиона "Олимп", создание футбольного поля и физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами.

Так, в Косино-Ухтомском районе к 2015 году обустроят футбольное поле на пересечении улиц Николая Старостина, Большой Косинской и Салтыковской. На нем будут заниматься воспитанники детско-юношеской спортивной школы "Трудовые резервы".

Кроме того, в 2016 году для детско-юношеской спортивной школы "Косино" откроют физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. В этом же году в районе Новокосино на Суздальской улице восстановят стадион "Олимп".

Помимо этих спортивных объектов на средства инвесторов также будут возведены еще два ФОКа на Суздальской улице.

проекты стройкомплекс Москвы спортивные объекты футбольные поля физкультурно-оздоровительные комплексы строительство и реконструкция

