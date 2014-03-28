Стадион "Олимп" на востоке Москвы восстановят к 2016 году

Фото: m24.ru

В Восточном административном округе Москвы появится пять спортивных объектов, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы. В планах - восстановление стадиона "Олимп", создание футбольного поля и физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами.

Так, в Косино-Ухтомском районе к 2015 году обустроят футбольное поле на пересечении улиц Николая Старостина, Большой Косинской и Салтыковской. На нем будут заниматься воспитанники детско-юношеской спортивной школы "Трудовые резервы".

Кроме того, в 2016 году для детско-юношеской спортивной школы "Косино" откроют физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. В этом же году в районе Новокосино на Суздальской улице восстановят стадион "Олимп".

Помимо этих спортивных объектов на средства инвесторов также будут возведены еще два ФОКа на Суздальской улице.