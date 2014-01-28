Форма поиска по сайту

Новости

Новости

28 января 2014, 16:45

События

На "Мосфильме" построят киноконцертный зал и два новых павильона

Фото: ИТАР-ТАСС

Киноконцертный зал и два новых павильона на 2 и 3 тысячи человек построят на "Мосфильме". Об этом на пресс-конференции сообщил глава киноконцерна Карен Шахназаров.

Кроме того, на территории "Мосфильма" появится современное здание для хранения костюмов и реквизита. По словам Карена Шахназарова, сейчас костюмы хранятся в здании, построенном по проекту овощебазы.

Строительство новых объектов планируется завершить в 2017-2018 годах. Проект был проработан в администрации президента. Строительство будет осуществляться за счет средств инвесторов.

Напомним, что в этом году самая большая съемочная площадка в Восточной Европе отмечает юбилей: "Мосфильму" исполнилось 90 лет.

Киностудия планирует отметить юбилей как в России, так и за рубежом - уже запланирована серия фестивалей, выставок и вечеров кино, сообщил Карен Шахназаров.

проекты Мосфильм павильоны Карен Шахназаров киноконцертный зал

Главное

