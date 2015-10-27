На портале "Наш город" может появиться раздел для жалоб на библиотеки

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На портале "Наш город" может появиться раздел для жалоб на работу городских библиотек. Такое предложение высказали москвичи в рамках краудсорсинг-проекта "Моя библиотека". Замруководителя по развитию Московского городского библиотечного центра (МГБЦ) Валентина Агафонова сказала m24.ru, что самые популярные предложения на краудсорсинге могут быть реализованы в следующем году. Столичные жители предлагают сообщать на портал "Наш город" о несоблюдении библиотекой режима работы, грубости персонала, плохой уборке.

Предложение о том, чтобы оценивать работу библиотек с помощью портала "Наш город" является сейчас одним из популярных предложений на сайте краудсорсинг-проекта. Это нужно в тех случаях, когда, к примеру, учреждением не соблюдается график работы, персонал грубит посетителям, в помещениях грязно или в библиотеке ведется не имеющий к ней отношения бизнес, говорится в предложении.

"Те предложения, которые набирают больше всего голосов, затем выносятся на вопрос об их реализации", – сказала замруководителя по развитию МГБЦ Валентина Агафонова.

По ее словам, краудсорсинг проект "Моя библиотека" необходим, чтобы сформировать план действий по развитию столичных библиотек. "Мы делаем проект, чтобы составить некую "дорожную карту" развития библиотек на следующий год", – отметила она.

Собеседница m24.ru добавила, что все предложения на сайте проекта проходят предварительный отбор и сортировку. "После отбора все предложения сгруппируют, проанализирут и проведут по ним голосование", – заключила Агафонова. Напомним, проект "Моя библиотека" завершится 30 октября.

Краудсорсинг-проект

Краудсорсинг-проект "Моя библиотека" проходит с 19 по 30 октября. В рамках обсуждения планируется совместно с жителями города сформулировать идеи по возрождению популярности городских публичных библиотек. На обсуждение с жителями вынесли несколько вопросов , связанных с работой библиотек. Участникам проекта предложили обсудить, чем определяется комфортность пребывания в библиотеке, какие дополнительные услуги и активности могут появиться в их зданиях. R примеру, библиотеки могут стать местом встречи с писателями.

Директор библиотеки-читальни им. Тургенева, инициатор акции "Библионочь" Александра Вахрушева считает, что общественный мониторинг работы библиотек очень важен для репутации заведения. "Библиотека, которая хочет оставаться востребованной, часто проводит этот мониторинг своими силами. Мы, например, это делаем ежеквартально, но общественная оценка также важна", – отметила она.

По ее словам, чтобы контролировать работу библиотек с помощью портала "Наш город", необходимо составить четкие критерии оценки, как и в других разделах. "Для библиотек нужно выделить условно три жалобы: актуальность фонда, удобный график работы, клиентоориентированность. Соответственно нужно контролировать, чтобы посетителю не нагрубили, объяснили, дали нужную справку и не закрыли перед носом дверь", – говорит Вахрушева.

Библиотекарь добавила, что оценивать работу конкретного библиотекаря – достаточно субъективная процедура. Главное, чтобы люди высказали мнение о работе всей библиотеки.

Зампредседателя комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Антон Палеев уверен, что контролировать работу столичных библиотек необходимо не только с помощью интернет-площадки. Нужно подключать и другие средства связи для тех, кто не пользуется интернетом.

"Портал "Наш город" – достаточно удобная площадка, с помощью которой можно было бы контролировать работу столичных библиотек. Кроме этого, необходимо в каждом округе, где есть библиотеки, устроить открытые дни, чтобы люди узнали о работе заведения. Многие приняли бы участие в развитии библиотек, но не знают об краудсорсинг-проекте, так как не пользуются интернетом. Чтобы все москвичи могли участвовать в нем, стоит организовать "горячую линию", – сказал Палеев.

Депутат добавил, что стоит также опрашивать постоянных посетителей библиотек, чтобы узнать объективный результат.

Сайт "Наш город" был запущен осенью 2011 года. С его помощью москвичи могут пожаловаться на проблемы городского благоустройства, качество дорог, состояние общественного транспорта и так далее. Всего на сайте открыто 170 "проблемных" тем для комментариев и жалоб пользователей и постоянно появляются новые. Недавно добавились плохое содержание общественных туалетов, очереди в центрах предоставления госуслуг и о проведении капремонта. В ближайшее время появится новый раздел, где жители смогут пожаловаться на некачественную еду в фастфуде. В среднем за неделю через "Наш город" решается 8,6 тысячи проблем.

Анатолий Федотов, Никита Щуренков