Реконструкция дворца "Мегаспорт" завершится во второй половине 2015 года

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Дворец спорта "Мегаспорт", расположенный на Ходынском поле, планируют открыть во второй половине 2015 года, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

"Уже завершено обследование дворца. Объем работ по укреплению конструкций здания не очень большой. Думаю, в середине года все работы будут завершены и во второй половине 2015 года "Мегаспорт" сможет принять хоккейные матчи", - приводит слова Хуснуллина "Интерфакс".

"Большая Москва": Дворец спорта "Мегаспорт"

По его словам, стоимость работ по укреплению конструкций составит около 300 миллионов рублей. Он добавил, что если будет принято решение о том, что на арене пройдут матчи Чемпионата мира по хоккею в 2016 году, то объем вложений будет больше.

Отметим, арена была закрыта в прошлом году в связи с аварийным состоянием - в "Мегаспорте" обнаружили проседание несущих конструкций строения, которое делало опасным проведение соревнований.

Напомним, что 4 сентября 2013 года в Москве был объявлен Международный открытый архитектурный конкурс на создание концепции парка "Ходынское поле". По задумке парк должен быть камерным, рассчитанным на жителей близлежащих районов. В проект будет включен Ходынский бульвар, его сделают пешеходным.

Ходынское поле и прилегающие к нему территории начали активно развиваться в 2004 году. Здесь появились ледовый дворец "Мегаспорт" и жилой комплекс "Гранд-Парк". В это же время родилось и множество идей, которые так и не были воплощены в жизнь. Некоторые из них начали возрождаться сегодня.