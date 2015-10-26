Памятник князю Владимиру в Москве заложат 4 ноября

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Закладка камня в основание будущего памятника святому князю Владимиру на Боровицкой площади запланирована на 4 ноября. Об этом m24.ru сообщила главный специалист по связям со СМИ Российского военно-исторического общества (РВИО) Евгения Евграфова.

Ранее 24.ru сообщало, что установка памятника князю Владимиру на Боровицкой площади перенесена на весну 2016 года. Как отмечал исполнительный директор РВИО Владислав Кононов, установить монумент ко Дню народного единства, как планировалось изначально, не получится.

Напомним, первоначально планировалось установить монумент на Воробьевых горах. Однако после того, как Мосгордума одобрила это место, в интернете начали собирать подписи против размещения там монумента: многим казалось, что он может испортить вид на смотровую площадку и главное здание МГУ. Специалисты говорили о том, что существует риск возникновения оползней на склонах.

После этого представители Российского военно-исторического общества, инициировавшие установку памятника, обратились к депутатам Мосгордумы с предложением рассмотреть другое место для монумента. В ходе работы архитекторов, геодезистов, скульпторов и историков для голосования выбрали три места: парк Зарядье, Боровицкую или Лубянскую площади.

В результате интернет-голосования москвичи выбрали Боровицкую площадь. Мосгордума одобрила предложение москвичей по установке памятника на Боровицкой площади. Монумент будет размещен на холме между Моховой и Манежной улицами вблизи Боровицких ворот Кремля.