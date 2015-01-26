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Проекты

26 января 2015, 17:50

Храм Живоначальной Троицы на юге столицы достроят к концу года

проекты строительство храмов строительство и реконструкция Храм Живоначальной Троицы

Фото: M24.ru

Храм Живоначальной Троицы на юге столицы достроят до конца года. В настоящее время ведется заливка перекрытий цокольного этажа, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.

Храм разместится на Днепропетровской улице в Чертанове. Строительство ведется по индивидуальному проекту.

Весной планируется возвести стены из кирпича. Храм будет однокупольным, колокольню украсят открытой ротондой.

По проекту будущая церковь будет походить на творения мастера екатерининской эпохи Матвея Казакова, автора храмов святителя Филиппа в Мещанской слободе, храма Вознесения на Гороховом поле, а также церкви Космы и Дамиана на Маросейке.

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Отметим, что храм возведут в рамках программы "200 храмов", которая с учетом присоединенных территорий расширилась до "380 храмов".

Первый храм "Программы-200" был освящен патриархом Кириллом 23 сентября 2012 года – храм Иоанна Предтечи в Братееве на юге столицы.

Помимо этого, весной 2013 года началась реставрация более десяти московских храмов. Из городского бюджета на эти цели было выделено 150 миллионов рублей.

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Сюжет: Программа строительства "200 храмов"

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