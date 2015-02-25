Рядом со стадионом "Открытие Арена" откроют крупный яхт-клуб

Фото: презентация проекта/mskagency.ru

Рядом со стадионом "Открытие Арена" на бывшем аэродроме в Тушине откроют яхт-клуб с большим причалом, сообщил журналистам гендиректор проекта "Тушино-2018" Всеволод Гордий.

По его словам, рядом со стадионом может появится и вертолетная площадка для перевозок во время чемпионата мира. Гордий добавил, что сейчас разрабатывается проект развития прибрежной зоны в Тушине.

"Мы планируем, что к предстоящему чемпионату мира будет запущен трамвай между "Лужниками" и Тушино, который преодолеет это расстояние за 40 минут. Для этого нужно реконструировать существующий речной шлюз", – передает слова гендиректора Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что Ледовый дворец площадью 2 тысячи квадратных метров рядом со стадионом "Открытие Арена" могут построить к 2019 году. Начало строительство запланировано на 2017 год.

Всеволод Гордий пояснил, что сейчас объект находится на этапе проектирования, сумма инвестиций будет определена позднее.

Всего в рамках проект предполагается построить восемь спортивных объектов, в том числе тренировочную базу футбольного клуба "Спартак" с шестью полями, девять теннисных кортов, центр водных видов спорта площадью 3 тысячи квадратных метров, а также два физкультурно-оздоровительных комплекса.