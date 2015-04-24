Власти намерены закончить проект Парламентского центра до конца года

Фото: invest.mos.ru

Проект строительства Парламентского центра в Мневниковской пойме могут подготовить уже до конца 2015 года, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы сейчас полностью проектируем эту территорию: набережные, парк и дороги. Насколько я знаю, наши коллеги из федерального центра проектируют сам парламентский центр. Я думаю, что к концу года мы выйдем уже на все проектные решения по этой территории", – отметил Хуснуллин.

Как ранее сообщил глава комиссии Госдумы по строительству Парламентского центра Владимир Ресин, комплекс планируют сдать в эксплуатацию в 2019 году. Его возведение будет осуществляться, в основном, на деньги инвесторов, которых выберут в этом году.

В здании разместятся Совет Федерации и Госдума. Его площадь составит 345 тысяч квадратных метров. Переезд обеих палат российского парламента поспособствует децентрализации и полицентричному развитию города.

Идея создать Парламентский центр возникла давно. В 2008 году столичная мэрия выделила на эти цели участок недалеко от станции метро "Баррикадная" на Краснопресненской набережной. Однако местные жители были настроены резко против нового строительства.

Парламентский центр в Мневниках

О переезде политиков вновь заговорили в апреле 2012 года. Такое предложение выдвинул тогдашний президент Дмитрий Медведев, который счел необходимым передислоцировать депутатов, а заодно с ними и сенаторов, на присоединенные к мегаполису территории.

На тот момент Новая Москва еще не была официально присоединена к столице, это произошло только 1 июля 2012 года. Поручение президента немедленно начали исполнять. Советник мэра Москвы, депутат Госдумы Владимир Ресин предложил перевести законодательные органы власти России в поселок Коммунарка. Однако все фракции Госдумы проявили почти полное единодушие в этом вопросе, и от переезда в Коммунарку отказались. Сыграла свою роль и высокая цена подобного проекта.

Окончательно место дислокации высших чиновников подобрали только в середине 2014 года. Проект комплексного развития Мневниковской поймы был одобрен 30 октября. На северном краю острова возведут здание, которое будет служить входом в галерею из 10 парков и садов. В Мневниках появится площадь с общественной парковкой.

На территории Мневников построят порт “Парламентские Сады”. Главный жилой район расположится вокруг будущей станции метро на южной части острова. Там откроют две новые станции Третьего пересадочного контура – "Мневники" и "Терехово". На реализацию планов по развитию Мневниковской поймы может понадобиться 7 – 8 лет.