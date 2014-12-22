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Проекты

22 декабря 2014, 15:23

Вместо торговых павильонов на западе Москвы построят развлекательный центр

проекты стройкомплекс Москвы торгово-развлекательные центры строительство и реконструкция торговые павильоны

Фото: M24.ru

На месте устаревших торговых павильонов на западе столицы построят торгово-развлекательный центр. Рынок и ларьки, находящиеся сейчас на этом месте, будут снесены, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Торговый центр появится по адресу: улица Маршала Неделина, владение 19. Площадь здания составит 68 тысяч квадратных метров.

В наземной части разместятся рестораны, кафе и детский центр. В подземной - супермаркет и парковка на 890 машино-мест.

Отметим, что аналогичный торгово-развлекательный центр построят в Новой Москве. Он будет находиться в деревне Пыхтино.

Досуговая часть будет рассчитана на взрослых москвичей. Согласно проекту, высота здания составит 13 этажей, а площадь - порядка 150 тысяч квадратных метров.

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