Вместо торговых павильонов на западе Москвы построят развлекательный центр

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На месте устаревших торговых павильонов на западе столицы построят торгово-развлекательный центр. Рынок и ларьки, находящиеся сейчас на этом месте, будут снесены, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Торговый центр появится по адресу: улица Маршала Неделина, владение 19. Площадь здания составит 68 тысяч квадратных метров.

В наземной части разместятся рестораны, кафе и детский центр. В подземной - супермаркет и парковка на 890 машино-мест.

Отметим, что аналогичный торгово-развлекательный центр построят в Новой Москве. Он будет находиться в деревне Пыхтино.

Досуговая часть будет рассчитана на взрослых москвичей. Согласно проекту, высота здания составит 13 этажей, а площадь - порядка 150 тысяч квадратных метров.