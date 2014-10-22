Памятник Сахарову установят в 2021 году к столетию ученого

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Памятник академику Сахарову установят в 2021 году, к столетию со дня рождения ученого. Об этом M24.ru рассказал член Общественной комиссии по сохранению наследия Андрея Сахарова Леонид Литинский. По его словам, памятник появится на пересечении Садового кольца и проспекта Сахарова, место было определено еще в 2011 году.

По словам Литинского, к столетию со дня рождения Сахарова в Москве будет установлен памятник ученому, речь о котором уже давно велась в культурных и общественных кругах. "До столетия, которое будет в 2021 году, перед нами стоит ряд задач – во-первых, создать оргкомитет, куда войдут известные уважаемые люди, возможно, зарубежные специалисты. Оргкомитет будет собирать деньги на памятник и проводить закрытый конкурс проектов. По совету члена Сахаровской комиссии и Мандельштамовского общества Евгения Бунимовича, мы будем собирать деньги с помощью краудфандинга и привлекать спонсоров для крупных пожертвований", - сказал Литинский.

По его словам, на реализацию проекта может потребоваться около 100-200 тысяч долларов. Литинский также отметил, что сбор денег па памятник "всем миром" был желанием вдовы Сахарова Елены Боннер. Ей хотелось, чтобы памятник установили по схеме, аналогичной установке памятнику Пушкину, на который открывалась подписка для пожертвований.

Место для памятника было определено комиссией Мосгордумы по монументальному искусству еще в 2011 году. "Это будет пересечение проспекта Сахарова и Садового кольца. Хотя Елена Боннер хотела видеть монумент в начале Никитского бульвара, согласовать это место не получилось", рассказал собеседник M24.ru.

Сахаров Андрей Дмитриевич (1921-1989) Нобелевской премии мира Андрей Сахаров родился в Москве в 1921 году. По окончании средней школы в 1938 году он поступил на физический факультет МГУ. В конце 1944 года он попал в аспирантуру, где научным руководителем Сахарова стал Нобелевский лауреат Игорь Тамм. Спустя четыре года молодого физика зачислили в специальную группу, где он участвовал в проектировании и разработке первой советской водородной бомбы. В это же время Сахаров вместе с Таммом проводил пионерские работы по управляемой термоядерной реакции, а в Московском энергетическом институте читал курсы ядерной физики, теории относительности и электричества. Однако с конца 1950-х годов курс Сахаров радикально поменялся: он активно выступил за прекращение испытаний ядерного оружия. А позднее он стал еще и одним из лидеров правозащитного движения в СССР. В 1975 году Сахаров написал книгу "О стране и мире", и в том же году Сахарову присудили Нобелевскую премия мира. При этом в советских газетах были опубликованы коллективные письма деятелей науки и культуры с осуждением политической деятельности выдающегося физика и правозащитника.



Светлана Кондратьева