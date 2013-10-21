На Троекуровском кладбище организуют некрополь

Фото: ИТАР-ТАСС

На Троекуровском кладбище планируется организовать некрополь площадью 4,39 гектара. Конкурс на его обустройство объявил департамент строительства Москвы.

Согласно конкурсной документации, некрополь появится на участке, примыкающем непосредственно к кладбищу. Сейчас это озелененная территория в составе природного заказника "Долина реки Сетунь".

На участке некрополя предполагается создать четыре зоны: входной, ритуальной, захоранений, моральной защиты. Так, в ритуальной зоне, примыкающей к входной, разместится площадка отдыха с навесом и площадка траурных церемоний на 300 человек.

Что же касается зоны захоронений, то она спланирована в виде прямоугольника, разделенного на кварталы, между которыми пройдет дорога шириной 4,5 метра.

Проектом также предусмотрено озеленение территории: посадка декоративных деревьев и кустарников, обустройство газонов и цветников.

Максимальная цена контракта составляет 6,8 миллионов рублей. Продолжительность работ не должна превышать 10 месяцев с момента подписания контракта.

Руководитель пресс-службы ГУП "Ритуал" Бубок Лиля сообщила M24.ru, что новый участок рассчитан на 2 тысячи захоронений. Проект благоустройства некрополя, предусматривающий строительство ограждений, асфальтировку и другие виды работ, находится на рассмотрении.