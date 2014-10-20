Архитекторы разработают новый облик для Раушской набережной

Фото: ТАСС / Игорь Зотин

В рамках развития прилегающих к Москве-реке территорий архитекторы могут разработать варианты нового облика Раушской набережной, сообщает пресс-служба стройкомплекса Москвы.

"Сегодня эта набережная, расположенная неподалеку от Зарядья и Кремля, выглядит недостаточно эффектно. Статус места предполагает более продуманную концепцию всей набережной", - считает главный архитектор Института генплана Москвы Андрей Гнездилов.

По словам Гнездилова, вдоль набережной располагаются многочисленные промышленные предприятия, фасады которых можно было бы "достойно оформить". Главный архитектор Института генплана добавил, что в детальной концепции оформления нуждаются и другие столичные набережные.

Конкурс на развитие набережных Москвы-реки

Напомним, что летом Сергей Собянин объявил открытый архитектурный конкурс на развитие прибрежных территорий Москвы-реки. На месте заброшенных промышленных предприятий и пустырей будут созданы парки и пляжи, детские игровые площадки, спортивные объекты, а также жилые районы и многофункциональные комплексы. Кроме того, освоение берегов Москвы-реки приведет к повышению качества городской среды и снижению уровня загрязненности.

В сентябре определились шесть финалистов конкурса на развитие Москвы-реки. Ими стали архитектурные бюро Maxwan architects+urbanists (Нидерланды), Turenscape (Китай), Burgos&garrido arquitectos (Испания), SWA Group (США), "Меганом" (Россия), "Остоженка" (Россия).

Какими станут берега Москвы-реки после обустройства набережных

Раушская набережная находится центре столицы, в районе Замоскворечье. Она лежит между улицей Балчуг и Большим Устьинским мостом. Нумерация домов - от Балчуга.

Название произошло от "ровушек" - канав, которые раньше отводили воду из пойм Замоскворечья.