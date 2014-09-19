На площади Киевского вокзала построят отель класса "люкс" на 300 мест

Фото: ИТАР-ТАСС

На площади Киевского вокзала появится гостиница класса "люкс", рассчитанная на 300 номеров. Здание будет 12-этажным, в подземной части разместится автостоянка на 914 машино-мест, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Строительство ведется по адресу Киевская улица, владение 2. Новый отель разместится на месте бывшей гостиницы "Киевская". Его площадь составит 80,5 тысяч квадратных метров.

В настоящее время на объекте ведутся монолитные работы, отделка фасада и прокладываются инженерные коммуникации.

Отметим, что совсем рядом со строящейся гостиницей располагается отель класса "люкс" Radisson Slavyanskaya.