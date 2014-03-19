Северный дублер Кутузовского проспекта начнут строить в 2015 году

Фото: ИТАР-ТАСС

Строительство северного дублера Кутузовского проспекта начнется в 2015 году, рассказал на встрече с общественными советниками ЗАО заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что сейчас объявлен конкурс на концессионера, до конца 2014 года завершат все юридические процедуры, а само строительство планируется начать в 2015-м. Срок строительства составит 3-3,5 года, сообщает Агентство "Москва".

Северный дублер Кутузовского проспекта сделают платной трассой

Хуснуллин также добавил, что реконструкция Можайского шоссе может быть закончена к концу 2014 года, а на пересечении шоссе с МКАД сделают развязку. "Мы уже договорились, и дальше по Можайскому шоссе для избежания "бутылочного горлышка" будут сделаны дополнительные развязки и съезды до Сколково", - сказал заммэра.

Напомним, что северный дублер Кутузовского проспекта пройдет от Молодогвардейской транспортной развязки до Московского международного делового центра "Москва-Сити". По плану дублер будет скоростной магистралью протяженностью 11 километров, шириной не менее 4 полос с минимальным количеством светофоров.

Он станет станет первым концессионным проектом по строительству автомобильной дороги в Москве, в который не привлекаются бюджетные средства. Общий объем инвестиций в строительство дублера составит около 40 миллиардов рублей.