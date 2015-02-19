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19 февраля, 17:25

В столице наградили авторов лучших объектов социальной инфраструктуры

проекты премии награждения социальные объекты Архсовет

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Архитектурный совет Москвы подвел итоги конкурса на лучшие объекты социальной инфраструктуры, реализованные в столице в 2013-2014 годах, и наградил авторские коллективы и заказчиков проектов.

Обладателями наград стали:

  • Детский образовательный центр на улице Маршала Тухачевского, 45

  • Детский сад в Малом Полуярославском переулке, 1

  • Детский сад в поселении Воскресенское, деревня Язово

  • Детский сад на улице Нижегородская, 75

  • Детский сад на улице Свободы, 63

  • Школа в Куркино, микрорайон 2в

  • Школа на улице Синявинская, 11

  • Школа на улице Большая Набережная, 23

  • Школа на улице Болотниковская, 36а

  • Школа на улице Басовская, 7

  • Детский сад на улице Перовская, 66

  • Школа на улице Перовская, 66

  • Детский сад на улице Полярная, 7

  • Школа на улице Радио, 11


За два года более 1,5 тысяч свидетельств об утверждении архитектурно-градостроительных решений было выдано Архсоветом Москвы, что в два раза больше, чем за 2011-2012 годы, заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

"У нас растет объем выданных архитектурно-градостроительных решений, это такая новация Москвы, потому что на государственном уровне нет этой нормы, этого документа", - цитирует Кузнецова Агентство "Москва".

Архитектурный совет работает с 2013 года и является совещательным органом при Москомархитектуре. В состав совета входят известные архитекторы и представители экспертного сообщества. Членом Архсовета также является руководитель департамента культурного наследия Москвы Александр Кибовский, председатель совета - главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Фотоматериалы предоставлены пресс-службой Москомархитектуры

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