В столице наградили авторов лучших объектов социальной инфраструктуры

Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Архитектурный совет Москвы подвел итоги конкурса на лучшие объекты социальной инфраструктуры, реализованные в столице в 2013-2014 годах, и наградил авторские коллективы и заказчиков проектов.
Обладателями наград стали:
- Детский образовательный центр на улице Маршала Тухачевского, 45
- Детский сад в Малом Полуярославском переулке, 1
- Детский сад в поселении Воскресенское, деревня Язово
- Детский сад на улице Нижегородская, 75
- Детский сад на улице Свободы, 63
- Школа в Куркино, микрорайон 2в
- Школа на улице Синявинская, 11
- Школа на улице Большая Набережная, 23
- Школа на улице Болотниковская, 36а
- Школа на улице Басовская, 7
- Детский сад на улице Перовская, 66
- Школа на улице Перовская, 66
- Детский сад на улице Полярная, 7
- Школа на улице Радио, 11
За два года более 1,5 тысяч свидетельств об утверждении архитектурно-градостроительных решений было выдано Архсоветом Москвы, что в два раза больше, чем за 2011-2012 годы, заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
"У нас растет объем выданных архитектурно-градостроительных решений, это такая новация Москвы, потому что на государственном уровне нет этой нормы, этого документа", - цитирует Кузнецова Агентство "Москва".
Архитектурный совет работает с 2013 года и является совещательным органом при Москомархитектуре. В состав совета входят известные архитекторы и представители экспертного сообщества. Членом Архсовета также является руководитель департамента культурного наследия Москвы Александр Кибовский, председатель совета - главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
Фотоматериалы предоставлены пресс-службой Москомархитектуры