Международная выставка недвижимости открылась в Гостином дворе

Фото: Софья Кондрашина

27-я Международная выставка недвижимости "ДОМЭКСПО" открылась 18 октября в Гостином дворе. На ней представлены объекты городской, загородной, курортной, жилой и коммерческой недвижимости.

Российские компании демонстрируют на выставке квартиры в новостройках и на вторичном рынке жилья Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, а также загородную недвижимость в Московской области и на побережье Черного и Балтийского морей.

Зарубежную недвижимость представляют более сотни компаний из Европы, США, Латинской Америки и Азии, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

В материале отмечается, что гости выставки смогут познакомиться с новыми ипотечными программами, условиями получения и возврата ипотечных и потребительских кредитов.

Кроме того, на выставке состоится награждение победителей конкурсов премии TREFI в номинациях "Лучший строительный проект в Москве и Подмосковье" и "Лучший коттеджный поселок".

Выставка продлится до 21 октября.