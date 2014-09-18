Назван победитель конкурса проектов финцентра в Рублево- Архангельском

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

В столице определили победителя конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции Международного финансового центра в Рублево-Архангельском. Финалистом стал консорциум TEAM MOSCOW - ASTOC HPP, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Концепцию победителя примут в качестве основы при разработке проекта планировки территории Рублево-Архангельского. Кроме того, автор будет участвовать при подготовке градостроительной документации и работать над дизайном.

Открытый международный конкурс проводился в два этапа: со 2 сентября 2013 года по 8 апреля 2014 года. Сначала определились три финалиста, но в итоге выбрали именно TEAM MOSCOW - ASTOC HPP.

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Международный финансовый центр в Рублево-Архангельском — один из самых крупных проектов развития столичного мегаполиса. Он предусматривает комплексное развитие территории площадью 460 гектаров. Расположена она на западе Новой Москвы в Захарковской пойме реки Москвы, в пяти километрах от МКАД.

Идея создания МФЦ предложил в 2008 году Дмитрий Медведев. Проект предусматривает строительство офисов, жилья, гостиниц, коммерческой и социальной инфраструктуры.

Планируется, что центр станет единым финансовым кластером, где расположится центральный аппарат Банка России, Федеральная служба по финансовым рынкам, Министерство финансов, а также различные биржи.