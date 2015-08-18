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Москва 24

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18 августа 2015, 12:53

Памятник Цою может появиться в Подмосковье возле трассы Москва – Рига

проекты Виктор Цой стадион Лужники Олег Рожнов мо

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Памятник Виктору Цою может появиться в Подмосковье возле трассы М-9 "Балтия" или в Новгородской области – между Москвой и Санкт-Петербургом. Автор бронзовой скульптуры Алексей Благовестнов рассказал m24.ru, что ему официально поступили эти два предложения. Скульптор добавил также, что хотел бы поставить несколько памятников Цою, в том числе в Москве и Питере.

"Министр культуры Московской области Олег Рожнов предложил установить памятник на трассе Москва – Рига, ведь Виктор Цой в 1990 году уехал из Москвы отдыхать в Латвию и не вернулся", – рассказал Благовестнов.

Второе место, где предлагают разместить скульптуру музыканта, находится в Новгородской области. Почти на половине пути между Петербургом и Москвой расположился небольшой город Окуловка. По словам Алексея Благовестова, у этого районного центра большой экономический потенциал, а памятник Цою станет "символом перемен", которые ждут этот город.

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"Я хочу, чтобы памятников было несколько, в том числе в Петербурге и Москве. Этого героя любят все одинаково, делить его память бессмысленно", – заявил Благовестнов.

Скульптор отмечает, что в двух столицах есть несколько мест, где памятник Виктору Цою смотрелся бы достойно. В Москве это стадион "Лужники", в Санкт-Петербурге – кинотеатр "Аврора" и концертный зал "Октябрьский" на Литейном проспекте.

В министерстве культуры Подмосковья не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Напомним, памятник Виктору Цою предлагали установить в Москве еще в 2005 году. С тех пор рассматривались несколько мест, но ни одно не было согласовано. Сначала предлагалось установить монумент на пересечении Университетского проспекта и проспекта Вернадского, однако местные жители выступали против. Кроме того, несколько лет назад там заложили камень в основании памятника Симону Боливару. А глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко предложил установить памятник Цою возле спорткомплекса "Лужники".

К 25-й годовщине со дня гибели музыканта в Москву планировалось доставить бронзовый памятник работы москвича Алексея Благовестнова. Однако пока скульптура хранится в Санкт-Петербурге, на территории одного из заводов.

Лидер рок-группы "Кино" Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года. ДТП произошло на 35 км трассы "Слока-Талси" под Тукумсом в Латвии, в нескольких десятках километров от Риги.

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