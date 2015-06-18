Строительство развлекательного комплекса под Смоленской площадью отменено

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Столичные власти отказались от строительства развлекательного комплекса в центре города, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Согласно проекту, заключенному еще в 2006 году, предусматривалось построить под Смоленской площадью фонтанную группу и подземный четырехуровневый досугово-развлекательный комплекс с автостоянкой до конца 2009 года.

Однако до настоящего времени земельно-правовые отношения так и не были оформлены. Теперь инвестиционный проект будет расторгнут, так как создание на рассматриваемой территории дополнительных торговых площадей признано нецелесообразным.

Между тем власти хотят сохранить исторически сложившийся облик района Арбат – в дальнейшем сквер на Смоленской площади будет благоустроен.