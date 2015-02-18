Малое кольцо столичной железной дороги запустят в 2016 году

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Малое кольцо столичной железной дороги планируют запустить в 2016 году. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает корреспондент M24.ru.

Хуснуллин отметил, что появится 32 станции, 160 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе технологические площадки.

"Это крупнейший инфраструктурный проект – фактически наземное метро в 54 километра и 32 станции. В основном это территория, проходящая по промзонам, которая даст развитие территорий вокруг еще на миллионы квадратных метров", – сказал заммера.

Основные строительные работы, по словам чиновника, надо завершить в 2015. "Для этого будем мы привлекать инфраструктурных подрядчиков", – заявил Марат Хуснуллин.

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Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства сообщал, что ввод Малого кольца столичной железной дороги будет закончен в 2015 году. В этом году пустят тестовые поезда.

Как отметил чиновник, МКЖД идет через промышленные зоны и станет стимулом для развития жилья.

Напомним, всего на МКЖД будет 32 станции. Запуск пассажирского движения по кольцу позволит соединить метро с железной дорогой. Планируется, что дополнительным транспортно-пересадочным контуром ежегодно будут пользоваться более 250 миллионов пассажиров.

При этом в ходе укладке путей будет применяться бесстыковая технология монтажа рельсов. Шум из-за этого снизится, даже несмотря на то, что движение пассажирских поездов будет интенсивнее нынешнего грузового.

От жилых массивов железную дорогу будут ограждать шумопоглощающими панелями. Также в планах запустить электропоезд "Ласточка".