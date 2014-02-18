Холодные и зимние: строительство ледовых дворцов в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

В 2016 году в Москве состоится Чемпионат мира по хоккею, который пройдет на льду находящегося сейчас на реконструкции дворца "Мегаспорт". M24.ru рассказывает о строящихся ледовых аренах столицы.

Хоккей – очень популярный в Москве вид спорта и уступает по количеству болельщиков, пожалуй, только футболу. На текущий момент в столице насчитывается около 50 ледовых дворцов, а катков и хоккейных коробок уже больше 700. В ближайшие годы появится еще несколько спортивных арен, а ряд дворцов подвергнется реконструкции.

"Большая Москва": Дворец спорта "Мегаспорт"

Во-первых, это касается дворца "Мегаспорт", который находится на реконструкции. Открытая совсем недавно арена нуждается в доработке – в ходе обследования комиссия Москомархитектуры выявила недочеты, которые нуждаются в исправлении. В частности, на арене требуется усилить несущие конструкции.

Работы проведут в два этапа. В рамках первого из них усилят несущие конструкции здания, а второй будет направлен на модернизацию арены для проведения Чемпионата мира по хоккею 2016 года. Матчи этого турнира пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, где поединки мирового первенства вживую смогут увидеть посетители Ледового дворца спорта СКА.

Завершить все работы в "Мегаспорте" планируется в 2015 году. Стоит отметить, что этот объект является многопрофильным – в "свободное" от хоккея время дворец спорта принимает баскетбольные матчи, боксерские поединки, а иногда и концерты.

Ориентировочная стоимость работ по реконструкции арены составляет около 500 миллионов рублей.

Дворец спорта Лужники. Фото: ИТАР-ТАСС

Но не один "Мегаспорт" ожидает реконструкция. Такие же работы проведут во дворце спорта "Лужники", где играет свои домашние матчи московское "Динамо". Дворец также будет модернизирован для соответствия современным требованиям, а сами работы проводятся в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

"Лужники" превратились в большую стройплощадку – практически все существующие на территории спорткомплекса объекты будут реконструированы. Вместимость Большой спортивной арены после работ составит 81 тысячу зрителей, сам стадион станет чисто футбольным, на его трибунах оборудуют 300 мест для инвалидов, а взятие ворот будет фиксировать не судья с помощью своих коллег за воротами и на лицевой линии, а специальная система "гол-контроля". Кроме того, запланировано строительство современного медиацентра, гостиницы, футбольного манежа, Международного центра развития самбо и других объектов.

Работы планируется завершить в 2017 году.

Пока "Динамо" играет в Лужниках, но в скором будущем "бело-голубые" могут переехать в Петровский парк, где идет строительство "ВТБ-Арены" и ряда других объектов. Стадионом, который появится на месте бывшей арены московского футбольного "Динамо", планы по застройке Петровского парка не исчерпываются.

Фото: ИТАР-ТАСС

В частности, проект предусматривает строительство дворца спорта, где свои матчи смогут проводить хоккейные и баскетбольные команды. В зависимости от типа соревнований вместимость нового универсального дворца спорта составит от 11 488 до 14 000 мест. Вполне вероятно, что по окончании строительства столичные хоккейные динамовцы "сменят прописку" и переберутся поближе к своим футбольным коллегам по спортивному обществу.

Но строительством крупных ледовых дворцов столичные власти не ограничиваются – в столице возведут ряд арен размером поменьше, которые тоже смогут принимать хоккейные поединки самого высокого уровня.

На Автозаводской улице построят ледовый дворец, музей хоккейной славы и несколько спортивных площадок. Суммарная площадь объектов составит 425 тысяч квадратных метров. Под строительство городские власти выделили почти 25 гектаров земли.

Василий Макагонов