Объявлены финалисты конкурса на создание арт-объекта для офиса "Лукойла"

Проект Копцевой и Тарасенко. Фото: mka.mos.ru

В Москве подвели итоги конкурса на разработку арт-объекта для головного офиса "Лукойл" на Сретенском бульваре. Жюри, в состав которого вошли Сергей Кузнецов, Александр Кибовский, Марина Лошак и Василий Церетели, рассмотрело 31 проект участников конкурса и отобрало троих финалистов, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Обычно подобного рода объекты становятся знаковыми местами во многих городах мира и иногда даже приобретают статус достопримечательностей. Согласно концепции, новый символ "Лукойла" станет надстройкой, "головой" фасада, которая сформирует видовую перспективу на весь архитектурный комплекс.

В итоге наибольшее число голосов членов жюри получила работа Натальи Копцевой и Василия Тарасенко из Екатеринбурга под названием "Light Сube". Разработанный ими объект представляет собой массив из светодиодных модулей.

Проект Шулятьева. Фото: mka.mos.ru

Второе место занял проект немецкого архитектора Владимира Шулятьева. Предложенная им скульптура может менять форму. Третьим финалистом стал архитектор Константин Душкевич. Его проект представляет собой объект из световых лент.

Проект Душкевича. Фото: mka.mos.ru

"Надеемся, что интересы города совпадут с интересами компании "Лукойл". Жюри определило лучшие работы, но сама реализация объекта – уже задача "Лукойла", - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Теперь осталось провести консультации для определения возможности реализации проектов. Только после них и будет определен победитель конкурса, который получит вознаграждение в размере 300 000 рублей.