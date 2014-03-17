Опубликована программа сноса столичных пятиэтажек на 2014 год

Фото: ИТАР-ТАСС

В этом году в столице снесут 147 жилых пятиэтажных домов. Полный список планируемых к сносу строений опубликован на сайте департамента строительства города Москвы.

В первом квартале в столице демонтируют 13 зданий по адресам: Дмитровское шоссе, дом 74, корпус 1, 2, 3; Селигерская улица, дом 2,4,6; Азовская улица, дом 12, корпус 3; Болотниковская улица, дом 30, корпус 2 и дом 32, корпус 2; улица Главмосстроя, дом 3, а также корпус 1, 2, 3. Кроме того, один из домов, находящихся в списке, уже снесен - речь идет о хрущевке на улице Бутлерова, 14, корпус 1.

Во втором квартале планируется убрать 23 строения, в том числе один дом в Центральном округе по адресу Верхняя Красносельская, 14Б.

Больше всего панельных пятиэтажек за год снесут на севере Москвы - 29 домов.

Напомним, что снос пятиэтажных домов является одним из направлений программы "Жилище". В течение 2013 года Москва лишилась 66 ветхих домов, а по состоянию на конец 2013 года в городе осталось 286 неснесенных построек первого индустриального периода домостроения общей площадью около 1,1 тысяч квадратных метров. Всего в рамках программы к демонтажу было предназначено 1722 домов "сносимых" серий. Основной объем программы планируется завершить в 2015 году.