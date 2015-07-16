Жильцы 132 пятиэтажек получат новые квартиры

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Жители 132 пятиэтажек получат новое жилье, сообщает пресс-служба департамента городского имущества. К пятиэтажкам, жильцам которых предстоит переезд, относятся дома серий К-7, II-32, II-35, 1МГ-300, 1605-АМ. Точные адреса пока не называются.

По словам замглавы ведомства Марины Кожиной, квартиры в новостройках больше по площади, чем жилье в пятиэтажках. Кроме того, квартиры в новых домах всегда предоставляются готовыми к проживанию – отремонтированными и оснащенными сантехникой. При перевозе вещей жильцам помогают с транспортом.

Семьи получам жилые помещения по площадью не менее занимаемой и равнозначные по количеству комнат. Более того, семьи, состоящие на жилищном учете, могут претендовать на улучшение жилищных условий при переселении. Собственникам отдельных жилых помещений в коммунальных квартирах тоже улучшают жилищные условия.

За время действия программы переселения новые квартиры получили порядка 159 тысяч семей – жителей более 1,5 тысяч домов сносимых серий. В целом программа выполнена на 87 процентов. За первые шесть месяцев 2015 года переселено 2,6 тысячи семей.

Программа сноса пятиэтажек в Москве продолжится в 2015 году

Ранее m24.ru сообщало, что с начала года в столице снесли 37 ветхих пятиэтажек. Снос пятиэтажных панельных домов реализуется в рамках государственной программы "Жилище". Всего по этой программе в Москве планировалось снести 1722 пятиэтажек.

Общая площадь всего демонтированного жилья – 6 миллионов квадратных метров. На освобождаемых площадках строители возводят современные жилые корпуса, объекты социальной инфраструктуры или обустраивают зоны отдыха.

Программа сноса ветхого и аварийного жилья, к которому относятся дома сносимых серий, в том числе, "хрущевки", была принята 6 июля 1999 года. В ней предписывалось снести аварийные дома в столице, а жителей расселить в новые жилые комплексы.

Завершить программу сноса пятиэтажек планируется в 2016 году. По словам главы департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина, эта программа будет выполнена, несмотря на сложную экономическую ситуацию.