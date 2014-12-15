В Подмосковье будут делать мексиканские лепешки и чипсы

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Компания "Солнце Мехико", входящая в международную корпорацию GRUMA International Food, производящую кукурузную муку, лепешки и чипсы "Начос", построит завод в Ступинском районе Подмосковья, сообщается на сайте правительства Московской области.

Вопрос о строительстве завода обсуждался в понедельник на встрече губернатора области Андрея Воробьева и посла Мексики в РФ Рубена Бельтрана.

Общий объем инвестиций составит порядка 50 миллиардов рублей. Предприятие разместят на земельном участке площадью 68 тысяч квадратных метров в индустриальном парке "Шматово".

Площадь производственного помещения составит 13 тысяч квадратных метров, в нем установят четыре линии по изготовлению лепешек тортилья и две линии по выпуску чипсов. Общая мощность завода составит 15 тысяч тонн продукции в год. Будет создано 150 рабочих мест.

"Нам очень приятно, что многое сделано, чтобы начать работу на территории Подмосковья вверенной вам компании. Наша задача обеспечить благоприятный климат, содействие во всех процедурах, налоговый режим, чтобы компания реализовала свой проект и получала прибыль. В своем послании президент России уделил особое внимание экономике, инвестициям. Мы в регионе стараемся сделать все возможное, чтобы инвестор чувствовал себя защищенным, мог планировать свое будущее развитие", – заявил в ходе встречи Андрей Воробьев.

Добавим, что в настоящее время в подмосковной Кашире есть завод по производству чипсов Lay's - Frito Lay. На предприятии работают порядка 900 сотрудников, за смену упаковывается 1,5 миллионовпакетиков с готовой продукцией (помимо чипсов, это сухарики, а также кукурузные снеки).