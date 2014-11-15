Строительство ТПУ "Войковская" начнется в декабре этого года - Хуснуллин

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Строительство транспортно-пересадочного узла "Войковская" начнется в декабре этого года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает Агентство "Москва".
"Мы рассмотрели строительство станции ТПУ "Войковская" на Малом кольце железной дороги. Здесь будет благоустроен хороший транспортно-пересадочный узел, который будет связан пешей доступностью со станцией метро "Войковская". Строительство железнодорожных платформ уже началось, строительство ТПУ начнется уже в декабре", - заявил Хуснуллин.
Отметим, что до конца 2020 года в столице планируют построить 273 транспортно-пересадочных узла – пассажирских комплекса, позволяющих лучше распределить поток пассажиров между разными видами транспорта.
Строительство таких узлов помогает уменьшить время пересадки пассажиров до 8-10 минут, а благодаря строительству на территории ТПУ перехватывающих парковок сократится количество пробок на въезде в центр города. ТПУ будут строиться возле станций метро и железной дороги.
Ссылки по теме
- Метро "Фонвизинская" и монорельс свяжут пешеходной зоной
- Проекты планировки трех ТПУ вынесут на публичные слушания
- Новой системой пассажирской навигации оборудуют 15 крупнейших ТПУ Москвы
Для экономии места некоторые ТПУ разместят на нескольких уровнях по принципу "вертикального города". Например, возле железнодорожной станции "Окружная" Савеловского направления появится многоуровневый комплекс с подземной станцией метро, наземными остановками для общественного транспорта и надземной платформой для железнодорожных поездов.
На территориях ТПУ появятся самые разные объекты: от новых остановок и переходов до досуговых центров, торговых галерей и кафе. Возле 30 ТПУ планируют разместить боксы для велосипедов и устройства для подзарядки электромобилей.