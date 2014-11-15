Строительство ТПУ "Войковская" начнется в декабре этого года - Хуснуллин

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Строительство транспортно-пересадочного узла "Войковская" начнется в декабре этого года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает Агентство "Москва".

"Мы рассмотрели строительство станции ТПУ "Войковская" на Малом кольце железной дороги. Здесь будет благоустроен хороший транспортно-пересадочный узел, который будет связан пешей доступностью со станцией метро "Войковская". Строительство железнодорожных платформ уже началось, строительство ТПУ начнется уже в декабре", - заявил Хуснуллин.

Отметим, что до конца 2020 года в столице планируют построить 273 транспортно-пересадочных узла – пассажирских комплекса, позволяющих лучше распределить поток пассажиров между разными видами транспорта.

Строительство таких узлов помогает уменьшить время пересадки пассажиров до 8-10 минут, а благодаря строительству на территории ТПУ перехватывающих парковок сократится количество пробок на въезде в центр города. ТПУ будут строиться возле станций метро и железной дороги.

Для экономии места некоторые ТПУ разместят на нескольких уровнях по принципу "вертикального города". Например, возле железнодорожной станции "Окружная" Савеловского направления появится многоуровневый комплекс с подземной станцией метро, наземными остановками для общественного транспорта и надземной платформой для железнодорожных поездов.

На территориях ТПУ появятся самые разные объекты: от новых остановок и переходов до досуговых центров, торговых галерей и кафе. Возле 30 ТПУ планируют разместить боксы для велосипедов и устройства для подзарядки электромобилей.