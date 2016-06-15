Форма поиска по сайту

15 июня 2016, 23:32

События

МАММ запустил фотоархив российской истории

Фото: russiainphoto.ru

Мультимедиа Арт Музей запустил портал "История России в фотографиях". Он представляет из себя открытый и общедоступный фотоархив, охватывающий почти полтора века истории России.

На сайте можно увидеть профессиональные и любительские фотографии, сделанные в России в период с 1860 по 1999 годы. Сейчас в коллекции портала находятся 70762 фотографий.

Фотографии представлены из музеев, фототеки организаций, газет и журналов и личных коллекций. Участие в проекте приняли уже 112 музеев и коллекционеров.

Кроме того, пополнить архив может любой пользователь, загрузив на сайт фотографии из домашних фотоальбомов. Отмечается, что на сайте зарегистрировались уже более тысячи пользователей.

"Снимки из архива проекта – парадные портреты и бытовые фото, очерки о буднях предприятий и военная фотохроника, достопримечательности и фотографии повседневной жизни городов и деревень – дают возможность познакомиться с жизнью в стране во всех её проявлениях", – говорится в пресс-релизе на портале.

Фотоархив позволяет изучить конкретную эпоху или отследить, как со временем менялись быт, мода, транспорт, техника, архитектура.

проекты фотографии МАММ история России фотоархивы новости культурного мира

